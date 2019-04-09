Выступление в парламенте Армении трансгендера вызвало всплеск протестных эмоций в Ереване. Никакие серьезные проблемы Армении не удостаивались пока что такого искреннего возмущения.

В понедельник у здания армянского парламента прошла акция протеста против выступления трансгендера. Дошло до абсурда, вплоть до требования пропустить в зал заседаний священников с кадилами, которые, дескать, очистят парламент от ошметков ауры представителя секс-меньшинств.

По информации Новости-Армения, протестующие, в числе которых были священнослужители, требовали встречи с представителями власти, запрета сексуальных меньшинств на законодательном уровне. Они предложили освятить зал заседаний Национального Собрания, чтобы "очистить его от трансгендера".

Вице-спикер парламента Ален Симонян выступил перед протестующими и заявил, что это была не сессия парламента, а заседание постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам. Также он сказал, что список приглашенных на заседание общественных организаций, от одной из которых выступил трансгендер, был утвержден Наирой Зограбян.

Позже Зограбян опровергла это заявление, сказав, что "это нахальная и бесстыдная ложь".

Вход на территорию Национального Собрания Армении, который был открыт для граждан, перекрыт в настоящее время многочисленными полицейскими, сообщает Aysor.am.

Участникам акции заблокировали вход в парламент и требовали, чтобы "гомосексуалисты уехали из этой страны".

Что ж, защита традиционных ценностей это хорошо, но вопрос не стоит таких эмоций, которые гражданам Армении стоило бы приберечь на будущее. Армению ждут очень большие проблемы, рядом с которыми такая ерунда как выступление трансгендера в парламенте покажется сущей мелочью.

Султан Керим