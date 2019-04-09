Газета "Жаманак" пишет со ссылкой на свои источники, что намеченное на 15 апреля заседание Совета попечителей Ереванского государственного университета (ЕГУ) отложено на неопределенное время. На этом заседании должно быть выполнено политическое решение премьер-министра Никола Пашиняна, в частности - освобождение от должности ректора ЕГУ Арама Симоняна, передает Day.Az со ссылкой на Aysor.am.

Однако властям так и не удается получить большинство в Совете попечителей, поскольку даже назначенные правительством члены Совета отказываются выполнять публичные указания избранного народом премьер-министра.

В частности, директоры компаний "Синопсис" и "МТС Армения" Овик Мусаелян и Ральф Йирикян хотя и участвуют в заседаниях Совета попечителей ЕГУ, однако бойкотируют голосование, тем самым ставя в сложное положение правительство, пишет газета.