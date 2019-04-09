Багдасаров снова поборолся за право называться "патриотом России"
Уже давно замечено, что заселившие российский телеэфир лица армянской национальности "рвут тельняшки", чтобы показаться большими патриотами России, чем сами русские. Эта тенденция растет и ее можно проследить буквально во всех ток-шоу политического и околополитического характера, на которые приглашаются эксперты-армяне.
Особенно усердствует Семен Багдасаров, по должности директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, а по сути - флюгер, всегда готовый повернуться в ту сторону, в которую прикажут.
В минувший выходной Багдасаров традиционно участвовал в "Вечере с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". На передаче обсуждались отношения России и Украины, и у армянского эксперта нашлось большое пространство для доказательства своей "любви и преданности" России.
Ведет себя Семен Багдасаров так неадекватно, что даже российские СМИ с неприязнью оценивают это его рвение и не рукоплещут его предложению "сдвинуть" границы Украины. Так, издание "Обозреватель" назвало Багдасарова "неадекватным рупором Кремля".
И главное - он на телеканалах России не один такой. Российский телеэфир в буквальном смысле слова оккупирован армянами. Лица с окончаниями фамилий на "ян" владеют целыми каналами, а где это не удается, продвигают свои интересы путем размещения на скандальных шоу вот таких вот "патриотов России" багдасаровых. И те усердно работают не покладая рук. Точнее - языка.
Султан КеримСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!