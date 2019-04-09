Уже давно замечено, что заселившие российский телеэфир лица армянской национальности "рвут тельняшки", чтобы показаться большими патриотами России, чем сами русские. Эта тенденция растет и ее можно проследить буквально во всех ток-шоу политического и околополитического характера, на которые приглашаются эксперты-армяне.

Особенно усердствует Семен Багдасаров, по должности директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, а по сути - флюгер, всегда готовый повернуться в ту сторону, в которую прикажут.

В минувший выходной Багдасаров традиционно участвовал в "Вечере с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". На передаче обсуждались отношения России и Украины, и у армянского эксперта нашлось большое пространство для доказательства своей "любви и преданности" России.

Ведет себя Семен Багдасаров так неадекватно, что даже российские СМИ с неприязнью оценивают это его рвение и не рукоплещут его предложению "сдвинуть" границы Украины. Так, издание "Обозреватель" назвало Багдасарова "неадекватным рупором Кремля".

И главное - он на телеканалах России не один такой. Российский телеэфир в буквальном смысле слова оккупирован армянами. Лица с окончаниями фамилий на "ян" владеют целыми каналами, а где это не удается, продвигают свои интересы путем размещения на скандальных шоу вот таких вот "патриотов России" багдасаровых. И те усердно работают не покладая рук. Точнее - языка.

Султан Керим