В последние дни вновь поднимается волна протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и, вообще, властей. Работники "Спайки" проводят митинг, прошла акция протеста перед зданием парламента после известного выступления трансгендера. Какие опасности все это таит для властей? Ведь неспроста сторонники Пашиняна в социальных сетях пишут: "Против Никола готовят покушение".

Ситуацию для Пашиняна усугубляет и "предательство" многих ведущих СМИ Армении, до последнего времени отличавшихся завидным и постоянным восхвалением премьер-министра, а ныне указывающих на него, как на главный источник бед и несчастий армянского народа.

Бабаян как закат чести

Бывший командующий вооруженными отрядами карабахских сепаратистов Самвел Бабаян стал своеобразным испытанием для новых властей Армении. Бабаян уже месяц как начал проводить встречи, как в Ереване, так и в ряде районов Нагорного Карабаха, а также других оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

Эти встречи, как пишут различные средства массовой информации Армении, носят четкий антипашиняновский характер. В частности, во время произошедшей на днях встречи с карабахскими армянами Самвел Бабаян открыто, без прикрас, обвинял Пашиняна в том, что он ведет переговоры в неправильном направлении.

Из этих слов становится ясно, что, по сути, Самвел Бабаян тоже присоединился к сторонникам теории заговора "о сдаче земель" и пытается показать, что он - тот "единственный мужчина", который может остановить Пашиняна.

По сведениям ереванской газеты "Патс", премьер-министра неоднократно предупреждали о том, что Самвел Бабаян может стать серьезной "головной болью" и представлять довольно большую опасность своим поведением.

Самвел Бабаян, отъявленный негодяй и террорист - это признают и сами армяне - пытается войти в большую политику, сыграть на опережение и, воспользовавшись разочарованием армян от социальной, экономической и финансовой политики Никола Пашиняна, "ударить первым". Он осознает, что без явного пароксизма и радикализма не сможет противостоять государственной машине Еревана - Пашинян буквально ненавидит "тупого карабахского осла", как он называет Бабаяна, и готовится дезавуировать не только его политическую активность, но и нейтрализовать ставшего весьма опасным потенциального возмутителя спокойствия.

И посему, "неожиданно" возросшая политическая активность Самвела Бабаяна, квалифицируемая армянскими СМИ как "туманный сюрприз", на проверку оказывается всего лишь тонко управляемой игрой очередной марионетки пророссийских сил среди разрозненной армянской политической элиты.

Сторонники Пашиняна сколь угодно могут называть С.Бабаяна "закатом чести" и поносить его в социальных сетях: он, фигурант бесчисленных скандалов, махинаций и безнравственных склок, и дальше будет продолжать свою деятельность на ниве жесточайшей критики премьер-министра Армении.

Трансгендер Вануш и просто гендер Тоноян

На внутриполитическом поле Армении происходит серьезная перерасстановка сил как в парламентских, так и внепарламентских силах. Дело в том, что даже в команде Пашиняна явно осознают, что премьер-министр абсолютно не контролирует ситуацию. Повсюду - в парламенте, правительстве, команде, стране - "балаган".

Премьер занят возвращением долгов пайщикам революции - соросовскому крылу, сектантам, ЛГБТ-сообществу и их "папам".

Последний инцидент, связанный с трангендером Ванушем, почти сравнял с землей авторитет Пашиняна в реальной части команды: там все ищут новые места - вне парламента, где также идут активные процессы, формируются команды, назначаются лидеры. Окончательная картина происходящего будет ясна в июне-июле.

Кстати, дело "Спайки" связано с непонятной политикой властей. Работники компании перекрыли улицу, затем вновь открыли, были столкновения с полицией. Можно также отметить многочисленные мероприятия протеста, которые в основном протекали по той методологии, что и в период гражданского неповиновения за май-апрель прошлого года. Мы видим, что в случае со "Спайкой" работники требуют непосредственно присутствия Никола Пашиняна, они поняли, что в Армении единственный, кто хоть как-то, даже призрачно, может решать проблемы - это премьер-министр. Ведь вконец окосевшая и просевшая система государственного управления Армении попросту не работает. Все в сторону отошли, единственное решение вопроса возложено на премьера.

Это показывает, что в Армении перестал существовать механизм решения интересов различных социальных групп, он не работает. Понятно, что бенефициары экономических тем должны решать вопросы посредством соответствующих структур, это относится и к конторам по выдаче залогов, пунктам по обмене валюты, но они все мишенью выбирают лишь премьер-министра, как единственного человека, который "решает вопросы". То есть, система государственного управления, действующая политическая сила, даже оппозиционеры отсутствуют в процессе решения вопросов. Это самая большая опасность именно для Пашиняна - ведь фактически протестующие группы никому не доверяют.

Пашинян ныне стал как Фигаро: поняв, что запахло жареным, он едет в села, выслушивает жителей, встречается с митингующими, протестующими против директора школы, участвует в заседании совета старейшин.

В Армении сформировалась власть премьер-министра, и лишь только он решает те или иные вопросы. А зачастую проблема находится не в юрисдикции премьера. Это показывает, что правящая сила не может заставить функционировать государственную систему управления, не работают организации, представляющие интересы соответствующих социальных групп, профсоюзы, не работает правящая сила. Получается, что между обществом и премьером ничего нет.

Даже министр обороны Давид Тоноян, выступающий с бредовыми и зачастую идиотскими заявлениями на тему решения Нагорно-Карабахской проблемы - как то "мы нападем и захватим азербайджанские земли", "наша армия всех могучей и сильней" - уже не может спасти положение Пашиняна. Все последние заявления Тонояна были рассчитаны именно на внутреннею публику и были призваны отвлечь внимание радикализировавшего протестного электората от насущных проблем.

Известно, что карабахская тема всегда была испытанным средством политического манкирования общественным сознанием в Армении и Никол Пашинян, не чинясь, посредством весьма недалекого и маргинального министра обороны попытался воззвать к некоему армянскому коллективному разуму.

Не получилось. Точнее, старания премьер-министра Армении возымели обратный аффект: штатный клоун Пашиняна не сумел убедительно сыграть свою роль, и обозленные нищенской жизнью армяне ныне призвали к ответу не только Н.Пашиняна, но и всю его команду, более похожую на камарилью.

Рейтинг Н.Пашиняна упал до рекордно низкого уровня и армяне, обращаясь к нему, понимают, что премьер уже не может решить вопросы.

И тогда в Армении возникнет спонтанный вакуум власти, чреватый хаосом, чем могут воспользоваться обиженные и оскорбленные лидеры "карабахского клана".

Этот клан, называемый "карабахци", уже стремится к управляемому хаосу. Никто не может сказать, в случае с этим управляемым хаосом будут действовать объединенно или отдельно.

Пашинян разгневан, он перешел черту

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян коснулся так называемого фейкньюза, ложной информации и информационных манипуляций, поручив директору СНБ Артуру Ванецяну заняться этим вопросом.

"Да, свобода слова и информации в нашей стране гарантирована, но если некоторые криминальные круги тратят миллионы на социальные сети, чтобы манипулировать общественным мнением, то это вопрос национальной безопасности", - сказал Никол Пашинян и, обращаясь к Артуру Ванецяну, добавил: "У нас был разговор об этом. Я надеюсь, что ваша служба сможет обеспечить конкретные результаты в этом отношении. Вплоть до того, что в социальных сетях есть, так сказать, фейки, выступающие под революционными знаменами, которые призывают к насилию, в том числе по отношению к представителям бывших властей, чтобы показать, что это якобы связано с нашей революцией. Манипуляции подобного рода должны получить очень жесткий контрудар. Я думаю, что армянское законодательство дает такую возможность, конечно, никоим образом не ставя под сомнение право на свободу слова и выражения мнений. Это красная линия, которую мы не можем пересечь".

Это заявление Никола Пашиняна уже получило бурный отклик в социальных сетях. Почти все едины во мнении с тем, что недопустимо то, что поручил премьер-министр главе Службы национальной безопасности, особенно недопустимо делать силовые структуры, и, в частности СНБ, участниками в этом деле.

Оппоненты армянской власти, в первую очередь представители прежней системы начали тратить огромные суммы денег на эти цели. Но оправдан ли его подход передавать решение этой задачи СНБ Армении? Определенно - нет.

Никол Пашинян перешел красную черту, об отказе переходить которую он говорил в своей речи. Надо надеяться, что общественное мнение в этом вопросе будет иметь решающее значение, и правительство в конечном итоге откажется от крайне опасных намерений бороться с фальшивой информацией и манипуляциями с помощью силовых структур.

СМИ Армении, так много сделавшие для прихода к власти Никола Пашиняна, нынче ополчились против неопытного, иногда и неадекватного премьера.

Армения в предвкушении новых потрясений.

Эльчин Алыоглу,

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az