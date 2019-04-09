Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, министерство по чрезвычайным ситуациям от имени правительства Азербайджана отправит в Иран гуманитарную помощь в связи со стихийным бедствием, произошедшим в стране в результате непрерывных дождей. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.

Согласно сообщению, в настоящее время ведется работа по отправке гуманитарной помощи, общей стоимостью 950 тысяч манатов.

Отметим, что стихийное бедствие в Иране привело к человеческим жертвам и разрушениям, был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.