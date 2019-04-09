По поручению Президента Ильхама Алиева Азербайджан отправит в Иран гуманитарную помощь
9 апреля 2019 17:14 1 785
Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, министерство по чрезвычайным ситуациям от имени правительства Азербайджана отправит в Иран гуманитарную помощь в связи со стихийным бедствием, произошедшим в стране в результате непрерывных дождей. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.
Согласно сообщению, в настоящее время ведется работа по отправке гуманитарной помощи, общей стоимостью 950 тысяч манатов.
Отметим, что стихийное бедствие в Иране привело к человеческим жертвам и разрушениям, был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!