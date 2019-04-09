Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о праздновании 70-летия со дня рождения шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летнего юбилея его деятельности в качестве шейхульислама.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В 2019 году исполняется 70 лет со дня рождения председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде, и 40 лет его деятельности в качестве шейхульислама.

Согласно распоряжению, Государственному комитету по работе с религиозными структурами, с учетом предложений Управления мусульман Кавказа, поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 70-летию со дня рождения шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде, 40-летнему юбилею его деятельности.