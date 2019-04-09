Скандал с выступлением трансгендера в парламенте Армении получил продолжение.

Делегация Евросоюза в Армении и аккредитованные в республике посольства государств-членов ЕС распространили совместное заявление, в котором отмечается, что они глубоко обеспокоены рядом событий, происходящих в последнее время в стране, в частности, звучащими серьезными угрозами в адрес меньшинств и правозащитников, в том числе угроз смерти, передает Day.Az со ссылкой на verelq.am.

В заявлении подчеркивается: "Заявления, сеющие ненависть, в том числе угрозы смерти, адресованные Лилит Мартиросян, ее партнерам и всему ЛГБТ-сообществу, являются самым свежим проявлением этих тревожных тенденций и дискриминацией. Подобные проявления запрещены положениями Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека, к которой присоединилась также Армения, и что отражено в нормах Конституции РА".

В заявлении ЕС призывает всех тех в Армении, кто привержен защите основополагающих прав и свобод человека, осудить подобные проявления ненависти, а правоохранительные органы предпринять незамедлительные шаги по обеспечению гарантий физической безопасности граждан РА, а также провести расследование по фактам предполагаемых преступлений на почве ненависти и выявить лиц, причастных к этому.

Напомним, 5 апреля с трибуны Национального Собрания Армении впервые в истории выступил трансгендер. На заседании постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам выступила представляющая правозащитную общественную организацию "Сторона права" Лилит Мартиросян. В своей речи она заявила, что представляет собой собирательный образ подвергшихся гонению трансгендеров.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян обвинил экс-правящую партию в провокации гей-скандалов.