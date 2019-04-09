Российские СМИ о высоком рейтинге Президента Ильхама Алиева
Российское информационное агенство info24.ru опубликовало итоги опроса, посвященного оценке политики Президента Ильхама Алиева. Опрос проводился французской исследовательской компанией Opinion Way. Результаты были представлены руководителем компании Opinion Way Брюно Жанбаром 9 апреля на пресс-конференции в Международном пресс-центре в Баку.
По итогам опроса более 90% опрошенных избирателей в целом одобрили деятельность Президента Ильхама Алиева за последний год. Из них 64% ответили, что "полностью одобряют" проводимую внутреннюю и внешнюю политику, а 26,5% отметили, что "в основном одобряют" деятельность руководства страны, пишут авторы статьи.
Как отмечает российское СМИ, при ответе на вопрос "Как вы оцениваете осуществляемую в Азербайджане социально-экономическую деятельность и реформы, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым в этой области за последний год?", мнения опрошенных распределились следующим образом:
- 90,5% - "в целом положительно", из них 64 "полностью одобряют", 26,5% - "в основном одобряют" деятельность правительства
- 6,0% - "не одобряю"
- 3,5% - "не знаю"
На вопрос об оценке выполнения предвыборных обещаний президента Азербайджана, 75,6% респондентов ответили "в целом положительно", 5,8% заявили о "невыполнении данных обещаний", а 4,2% - затруднились с ответом, пишет издание.
Кроме того, как передает российское СМИ, ссылаясь на данные французских экспертов, 75,6% избирателей удовлетворены мерами по борьбе с коррупцией, принимаемыми в стране, 93,1% респондентов положительно оценили программу экономического развития регионов, 89,9% опрошенных довольны внешней политикой Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!