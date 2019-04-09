Российское информационное агенство info24.ru опубликовало итоги опроса, посвященного оценке политики Президента Ильхама Алиева. Опрос проводился французской исследовательской компанией Opinion Way. Результаты были представлены руководителем компании Opinion Way Брюно Жанбаром 9 апреля на пресс-конференции в Международном пресс-центре в Баку.

По итогам опроса более 90% опрошенных избирателей в целом одобрили деятельность Президента Ильхама Алиева за последний год. Из них 64% ответили, что "полностью одобряют" проводимую внутреннюю и внешнюю политику, а 26,5% отметили, что "в основном одобряют" деятельность руководства страны, пишут авторы статьи.

Как отмечает российское СМИ, при ответе на вопрос "Как вы оцениваете осуществляемую в Азербайджане социально-экономическую деятельность и реформы, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым в этой области за последний год?", мнения опрошенных распределились следующим образом:

90,5% - "в целом положительно", из них 64 "полностью одобряют", 26,5% - "в основном одобряют" деятельность правительства

6,0% - "не одобряю"

3,5% - "не знаю"

На вопрос об оценке выполнения предвыборных обещаний президента Азербайджана, 75,6% респондентов ответили "в целом положительно", 5,8% заявили о "невыполнении данных обещаний", а 4,2% - затруднились с ответом, пишет издание.

Кроме того, как передает российское СМИ, ссылаясь на данные французских экспертов, 75,6% избирателей удовлетворены мерами по борьбе с коррупцией, принимаемыми в стране, 93,1% респондентов положительно оценили программу экономического развития регионов, 89,9% опрошенных довольны внешней политикой Азербайджана.