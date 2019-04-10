Когда в Азербайджане говорят, что грантоеды вроде Лейлы Юнус и ей подобных продают интересы Родины, кому-то где-то это кажется предвзятым мнением и дискредитацией так называемых "политэмигрантов", вещающих из Европы за хорошее вознаграждение и кормежку. Однако факты говорят в пользу выводов азербайджанской стороны. На днях Лейла Юнус это еще раз подтвердила.

Скандальная "правозащитница" может гордиться - теперь ее цитируют в Армении. Армянские националисты в лице Юнус и Ко нашли неиссякаемый источник, откуда агитпроп может черпать и черпать.

Как сообщают армянские СМИ, участвующая на сессии ПАСЕ в Страсбурге армянский депутат Наира Зограбян порадовала своих читателей в Facebook цитатой из очередной нетленки мадам Юнус, которая высказалась в том смысле, что власти Азербайджана, дескать, нашли в лице оккупированного Карабаха "внутреннего врага". Фальшивая "правозащитница" таким образом возложила ответственность за развязывание карабахского конфликта на Баку и отбелила армянских оккупантов, которые оказались в ее заявлении вроде как ни при чем.

Лейла Юнус не может не быть в курсе истинной сути карабахского конфликта. Ей, конечно, прекрасно известно, с чего он начался и почему до сих пор не урегулирован. По-видимому, продолжающая армянская оккупация, этнические чистки, осуществленные ее нынешними приятелями-армянскими националистами на оккупированных землях, не вызывают у нее эмоций. И не удивительно - за такие эмоции европейские спонсоры не заплатят. Зато поливание грязью Баку и унижение святых для азербайджанского народа понятий может обеспечить дальнейшее безбедное и комфортное пребывание в лоне "европейской демократии".

Теперь мадам Юнус может гордиться вдвойне - ее, наконец, начали цитировать и армянские оккупанты. Что ж, как говорится, жизнь прожита не зря...

Султан Керим