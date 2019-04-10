Предлагаю подвергнуть Никола Пашиняна принудительному медобследованию. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на news.am, написал на своей странице в "Facebook" вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян, который обратился с открытым письмом к директору Службы национально безопасности Артуру Ванецяну.

Он, в частности, отметил: "Уважаемый господин Ванецян, будучи встревожен нацбезопасностью Армении и состоянием здоровья человека, занимающего должность премьер-министра, реагируя на его все больше усугубляющееся странное поведение, а также принимая за основу данное вам на заседании Кабмина поручение о борьбе против вводимых в обращение ложных сведений, предлагаю предпринять меры по предотвращению манипуляций Никола Пашиняна и подвергнуть его принудительному медобследованию. Итоги же проведенных работ прошу публично представить общественности".