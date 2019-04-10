Накануне делегация Евросоюза в Армении и аккредитованные в республике посольства государств-членов ЕС распространили совместное заявление, в котором выразили озабоченность по поводу истерии, развернутой в стране в связи с выступлением в парламенте женщины-трансгендера, представляющей правозащитную общественную организацию "Сторона права" Лилит Мартиросян.

В заявлении подчеркивается: "Заявления, сеющие ненависть, в том числе угрозы смерти, адресованные Лилит Мартиросян, ее партнерам и всему ЛГБТ-сообществу, являются самым свежим проявлением этих тревожных тенденций и дискриминацией. Подобные проявления запрещены положениями Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека, к которой присоединилась также Армения, и что отражено в нормах Конституции РА".

Авторы заявления призвали осудить подобные проявления ненависти.

Сегодня армянские СМИ распространили ответ МИД Армении на это заявление.

В Армении, судя по тому заявления, очень обижены на такое непонимание сути апрельского переворота со стороны европейцев. МИД потребовал от иностранных дипмиссий "проявлять больше уважения и такта в отношении армянской общественности и воздерживаться от излишней направленности общественных обсуждений, даже если они не согласны с их тональностью".

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян обвинил в сложившейся неприятной ситуации Республиканскую партию, в годы правления которой злосчастная Лилит Мартиросян, бывшая тогда еще Вагаршаком, сменив пол, официально получила гражданский паспорт под новым именем. Он также посоветовал главе ППА Гагику Царукяну подумать над соответствием Наиры Зограбян, первой поднявшей шум по поводу выступления трансгендера, посту главы комиссии по правам человека.

Думается, разразившийся в Армении гей-скандал еще не окончен, главные "баталии" еще впереди.

Султан Керим