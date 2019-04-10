На Армению надо давить и ставить ее перед фактом. Другого языка она не понимает.

Уже почти год тянется история с Амулсарским золоторудным месторождением в Армении.

Британо-канадская Lydian International Limited, дочка которой "Лидиан Армения" терпит огромные финансовые убытки после апрельского переворота в Ереване, все еще надеется на решение вопроса "по-хорошему".

Напомним, что с июня прошлого года работа компании заблокирована акциями протеста граждан и экологов, и, несмотря на неоднократные обращения "Лидиан" к властям навести порядок, ситуация не меняется.

Не желая идти на уступки иностранцам, правительство Армении приступило к реализации независимой экспертизы по оценке воздействия проекта "Амулсар Голд" на окружающую среду, в частности, водные ресурсы, геологию, биоразнообразие и качество воды. В настоящее время идут проверки, и компания не имеет возможности возобновить работу, в связи с чем собирается обратиться в международный арбитражный суд.

Президент и главный исполнительный директор Lydian International Limited Жоао Каррело ранее заявил СМИ, что компания, конечно же, будет сотрудничать с аудиторами, но подчеркнул, что, несмотря на все усилия компании, препятствия на пути возобновления деятельности "Лидиан" не устраняются. Действия и, соответственно, бездействие правительства Армении являются частью продолжающейся кампании против "Лидиан", отметил он, напомнив, что компания, вообще-то, уже инвестировала в экономику страны сотни миллионов долларов.

"Конкретно в эту программу "Лидиан" инвестировано примерно 400 миллионов долларов из Великобритании, США, Канады", - напомнил Карелло на встрече с премьером Пашиняном, заметив, что для инвесторов важно чувство защищенности себя и своих инвестиций.

По всей видимости, ощущения защищенности в Армении у западных инвесторов нет. Разговор с Пашиняном происходил в июле прошлого года. Прошел почти год, а ничего не изменилось, поэтому компания решила добиваться своей правды в международном арбитраже. Кроме того, на различном уровне Запад не раз намекал Еревану на невозможность рассчитывать на инвестиции, пока не прояснится ситуация с "Лидиан". То есть, пока Армения не докажет, что способна гарантировать безопасность западным инвестициям, денег оттуда ей не видать.

Но Никол Пашинян не особенно расстроен. Власти Армении не боятся международного арбитража, заявил он в парламенте. Многомиллионные потери компании и не менее затратное возобновление работ, если правительство даст добро, Ереван не волнуют. Нашла коса на камень, что называется. Более того, из скудного армянского бюджета выделено 300 тысяч долларов на проведение аудита.

А тем временем...

А тем временем, как сообщают армянские СМИ, положительно решен вопрос управляемого российской стороной Техутского медно-молибденового месторождения. Сообщается, что в ближайшее время начнется повторная эксплуатация Техутского месторождения, принадлежащего банку ВТБ с российским капиталом.

В беседе с Первым Информационным депутат парламентской фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян, сейчас идут ремонтные работы, поскольку месторождение не работало 15 месяцев. Месторождение принадлежит российскому банку, однако, как отметил депутат Мкртчян,

"правительство всеми своими рычагами осуществит серьезный контроль, чтобы горнодобывающая промышленность в Техуте была качественно новой, и у нас не было того положения, что было раньше".

Между тем экологи, как и в случае с Амулсаром, изо всех сил бьют тревогу, указывая на серьезные риски и проблемы. По мнению эколога Карине Даниелян, эксплуатация месторождения принципиально неприемлема и прежде, и сейчас. "Чем раньше эта шахта закроется, тем лучше", - заявила она журналистам.

Но закрывать шахту правительство не собирается. Да и руки коротки. До сих пор "революционной" власти не удалось прижать ни одну из работающих в Армении российских компаний. Какие бы проблемы в их работе ни выявлялись, после небольшого шума в СМИ и многозначительного удивления со стороны Москвы, все утихает. Так было с ЮКЖД, с "Газпром Армения", с "Элестросетями" и так далее.

Проблемы российских компаний в Армении решаются не в международном арбитраже, а одним звонком из Москвы. Питомцам дяди Сэма до таких "высоких отношений" еще расти и расти.

Банк ВТБ стал хозяином Техутского месторождения в сентябре прошлого года, когда генеральный директор ЗАО "Техут" Валерий Межлумян не смог расплатиться по крупному кредиту, взятому под залог месторождения.

В скором времени эксплуатация рудника начнется, сколько бы ни протестовали экологи. А если кто-то вздумает перекрывать дороги и чинить препятствия работе компании, власти сразу примут необходимые меры, без учета мнения "гордых граждан". Кто-то сомневается?

Зульфугар Ибрагимов