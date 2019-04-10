Разногласия между Николом Пашиняном и членами его команды углубляются день ото дня.

На днях было сообщено, что о подробностях переговоров по Карабаху в Вене премьер сообщит на закрытом заседании членов парламентской фракции "Мой шаг". То есть Пашинян, как ожидалось, поделится секретами со своими соратниками.

Но после заседания выяснилось, что никто из сопартийцев не стал обладателем сенсационных подробностей. Причину сегодня огласили армянские СМИ. Оказывается, вместо того, чтобы информировать о переговорах в Вене, Пашинян отчитывал свою команду, которая, как уже не раз предупреждали премьера, никуда не годится.

Газета "Паст" пишет, что 8 апреля вечером в парламенте состоялась закрытая встреча премьер-министра с фракцией "Мой шаг", в ходе которой состоялся довольно серьезный разговор. Как передают источники издания, Никол Пашинян был недоволен работой и деятельностью законодателей - членов своей команды. Он в довольно серьезной и грубой тональности отметил, что это не тот парламент, о котором он мечтал, что депутаты заняты пустой тратой времени, пытаются "слинять" с заседаний. Одно из недовольств Пашиняна было связано с тем обстоятельством, что члены команды не соблюдают его политическую "линию".

"Некоторые из депутатов пытались поинтересоваться подробностями состоявшейся встречи с Алиевым и процесса урегулирования карабахского конфликта, что также вызвало возмущение Пашиняна. Премьер обвинил депутатов в том, что у них очень поверхностные представления о карабахском конфликте, и выразил недовольство тем, что они не могут говорить даже о самых элементарных темах. Премьер, по нашим сведениям, также заявил, что они терпят провал на пропагандистском поле, особенно по части Карабаха: гнев дошел до такой степени, что он заявил: "Не знаю, что лучше, когда вы молчите или говорите"", - пишет "Паст".

Одним словом, Никол Пашинян остался один и ему реально не с кем поделиться и посоветоваться. Тот факт, что он не поделился ни с кем из своей команды содержанием встречи с Президентом Азербайджана, свидетельствует о том, что он никому в своем окружении не может доверять.

Султан Керим