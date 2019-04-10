Суд Чехии приостановил рассмотрение вопроса об экстрадиции племянника третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Нарека Саргсяна, сообщает газета "Жоговурд" (Народ).

Как передает Day.Az, издание представляет подробности состоявшегося на днях в Праге заседания суда по поводу экстрадиции Нарека Саргсяна (задержанного с паспортом на имя Франклина Гонсалеса) по запросу Генеральной прокуратуры Армении.

"Согласно дошедшим до нас сведениям, чешские правоохранители приостановили рассмотрение дела об экстрадиции, перенаправив Саргсяна в лагерь для беженцев. В то же время, в Чехии расследуется отдельное дело по вопросу приобретения им фальшивого паспорта в этой стране", - пишет газета.

За комментариями издание обратилось в Генеральную прокуратуру.

"Прокуратура Армении не была официально проинформирована чешской стороной об освобождении и отказе в экстрадиции по находящемуся в розыске Саргсяну. В настоящее время процесс передачи этого человека правоохранительным органам Армении продолжается", - ответили в ведомстве.