"Мы считаем, что обеспечение реализации положения закона, предусматривающего трансляцию национального гимна Армении в 00:00 без нарушений, невозможно". Как передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am, об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта при предоставлении отчета "О деятельности Национальной комиссии по телевидению и радио за 2018 год" заявил 10 апреля ее председатель Тигран Акопян.

По словам Акопяна, им часто приходится сталкиваться именно с этой проблемой. "Может, 10 лет назад это было возможно, но сейчас - нет. Мы встанем перед проблемой. Были даже случаи, возможно это было сделано в патриотических целях, но представьте себе, что идет интересный фильм, уже ночь, в фильме демонстрируется эротическая сцена, и в этот момент телевизионщики вынуждены переключиться на трансляцию национального гимна. Не думаю, что это повысит патриотическое рвение граждан", - пошутил Акопян.

При этом он добавил, что проблемы есть и по вопросу трансляции скрытой рекламы на ТВ.