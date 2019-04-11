11 апреля 2018 года Ильхам Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане.



Прошел ровно год, 365 дней. С точки зрения времени общества, исторического отрезка социума или, проще говоря, хронистики - всего лишь год. Миг в сравнении умудренной веками и тысячелетиями историей страны.



С того дня, когда Ильхам Алиев стал управлять страной в статусе Президента, он сталкивался и до сих пор встречает на своем пути многочисленные политические, социальные, экономические и другие вызовы. Требующие незамедлительной реакции, подразумевающие быстрые, неординарные, иногда и жесткие ответы. Ильхам Алиев встречает эти вызовы и неизменно блестяще справляется с ними. Глава государства, вопреки всем попыткам давления извне, вопреки хаотическим, часто анархическим импульсам пятой колонны, всегда идет вперед.



Никогда и нигде, ни на йоту не отступая от своих позиций, Президент Ильхам Алиев всегда и во всем следует логическому пути развития страны. Ибо он выражает волю народа, который доверил свое настоящее и будущее Президенту. Ильхам Алиев решительно дезавуирует все посягательства на независимую политику, курс и путь страны. Потому он любим народом.



За последний год Азербайджан стал еще сильнее, как в политическом и экономическом, так и в социальном плане. Социальная политика главы государства, направленная на обеспечение благосостояния граждан страны, стала еще более эффективной. Проводимые в стране серьезные экономические реформы, работа по обеспечению прозрачности позволили значительно увеличить доходы, повысить финансовые возможности и экономические показатели страны. Благодаря тому, что Президент Ильхам Алиев всегда уделяет особое внимание решению социальных проблем, возникшие возможности, в первую очередь были направлены именно в социальную сферу.



Были предприняты такие важные шаги, как повышение минимальной зарплаты, минимальной пенсии, стипендий студентов, и глава государства оценил все это как часть большого социального пакета, который без сомнений, будет реализован. На самом деле, принятие таких важных решений за короткий срок позволяет оценивать прошедший год президентства Ильхама Алиева как год революционных реформ в социальной сфере.



Обратимся к фактам. Более 12200 семьям шехидов государство выплатит 11 тысяч манатов. Пособия для семей шехидов повысились с 242 до 300 манатов, также в этом году планируется предоставление семьям шехидов 800 квартир. На сегодня квартирами обеспечены более 6500 семей шехидов. В этом году минимальная зарплата повысилась на 38 процентов и увеличилась со 130 манатов до 180 манатов, размер минимальных пенсий повысился на 38 процентов и увеличился со 116 манатов до 160 манатов.



Напомним также, что Азербайджан сегодня занимает второе место в СНГ по уровню минимальной пенсии.



Одним из важных вопросов являлся вопрос, связанный с проблемными кредитами, и он требовал сложного, поэтапного решения. Решив вопрос проблемных кредитов, Азербайджан создал действенный прецедент для всего постсоветского пространства. Ведь долгое время велась работа в этом направлении, нацеленная на недопущение повторения в Азербайджане трудностей, с которыми столкнулись в некоторых странах СНГ в связи с исполнением решений по вопросу проблемных кредитов.



Сегодня Азербайджан является страной, занимающей особое место в мировом сообществе, достигшей внутренней стабильности, безопасности и устойчивого развития, ставшей инициатором и участником масштабных региональных и международных проектов.

Мы - страна, занимающая особое место в мировом сообществе, завоевавшая авторитет благодаря своей независимой политике и неукоснительному следованию национальным интересам.



Именно поэтому на фоне сложнейших процессов, происходящих во всем мире, и наблюдаемых угроз Азербайджан уверенно продемонстрировал, что является надежным и ответственным партнером, не только обеспечил, но также сохранил и упрочил единство народа и власти. В основе всех этих успехов лежит деятельность Президента Ильхама Алиева во имя азербайджанской государственности и народа.



Но самое главное - Азербайджан демонстрирует единство народа и Президента. И единство это надежно и крепко. Благодаря своей последовательной, обдуманной и системной внутренней политике, а также основанной на интересах страны и воле народа внешней политике Президент Ильхам Алиев добился прочного единства с народом и занял соизмеримую с потенциалом страны позицию в региональном и мировом масштабе.

Внутренний и внешнеполитический курс, осуществленный главой государства за прошедший год, обеспечил стабильность, безопасность и устойчивое развитие Азербайджана. В результате начатых широкомасштабных политических, социальных, экономических и культурных реформ происходят серьезные качественные изменения во всех сферах жизни социума.



Все ценности, необходимые для гуманитарного развития общества, в Азербайджане охраняются как зеница ока. Государство бережет культурные памятники различных религий, в стране уважается религиозная принадлежность каждого человека. В то же время Азербайджан - это страна, где социум придает большое значение национально-духовным ценностям. Мультикультурализм - это жизненная философия, образ жизни азербайджанцев.

Мы открыты миру. Азербайджан стал одним из адресов мультикультурализма в мире, и этот почетный статус уже признается мировым сообществом. Мы показали и доказали, что мультикультурализм в Азербайджане является и государственной политикой, и образом жизни.

Потому ныне в различных международных организациях широко обсуждается азербайджанский опыт мультикультурализма. Специалисты со всего мира раз за разом убеждаются в том, что мультикультурализм, возведенный на уровень государственной политики, может принести достаточно позитивные результаты, подтверждая несостоятельность противоречивых позиций в отношении мультикультурализма среди определенных кругов.



Своей политической дальновидностью и мудростью глава азербайджанского государства превратил страну в ведущую силу в реализации таких крупных и важных международных проектов, как Южный газовый коридор, Баку-Тбилиси-Карс, Север-Юг. К тому же он поднял Азербайджан с его мультикультуральным и толерантным обществом на уровень образцовой страны, вносящей вклад в межкультурный диалог во всем мире.



Благодаря верно определенным приоритетам внутренней и внешней политики Президент Ильхам Алиев добивается обновления общества, социальной и политической модернизации на уровне требований XXI века. Самое важное - глава государства неуклонно следует принципу верховенства права.



Важно и то, что Азербайджан это общество, в котором каждый сохраняет свои национальные традиции и веру, но при этом осознает себя гражданином и патриотом страны. Такой подход исключает межэтнические и межконфессиональные конфликты и обеспечивает стабильный гражданский мир.



Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева стал весьма серьезным игроком на мировой геополитической арене. Граждане страны видят, что с их родиной считаются, что ее уважают - это тоже очень важно. Все это в совокупности и есть поддержка главы государства народом.



Президент Ильхам Алиев в сложных геополитических и экономических условиях поднял планку самодостаточности Азербайджана на очень высокий уровень.



Он неоднократно заявлял, что Азербайджан постоянно будет продолжать наращивать свою военную мощь. Сейчас наша армия находится среди 50 самых сильных армий мира. Руководство продолжает предпринимать необходимые в армейском строительстве шаги. Наращивание производства военной техники, приобретение современного вооружения и оборудования, а также постоянное увеличение боевых возможностей Вооруженных Сил показывают, что Азербайджанская армия готова выполнить все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим.



Благодаря стратегии, тактике и четко выверенной политике Президента Ильхама Алиева в последние годы Азербайджану удалось создать мощную правовую базу для урегулирования конфликта. Многие влиятельные ведущие международные организации мира приняли в связи с конфликтом резолюции, постановления, отражающие правду, поддерживающие нашу позицию, - Генеральная Ассамблея ООН, еще раньше - Совет Безопасности, ОБСЕ, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, другие организации.

В документе о приоритетах партнерства, подписанном между Европейским Союзом и Азербайджаном, выражена поддержка нашей территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ. То есть, это создает правовую базу для урегулирования конфликта. Она заключается в том, что Нагорный Карабах - все мы хорошо знаем это - является неотъемлемой частью Азербайджана. Урегулирование конфликта возможно исключительно в рамках территориальной целостности нашей страны.



Но вернемся к проводимым главой государства масштабным реформам, взглянем на них в более широком смысле. Как заявил Президент Ильхам Алиев в своем обширном интервью телеканалу Real, основная цель начавшихся с 2019 года реформ - превратить Азербайджан в современную, развивающуюся, а в будущем - в развитую страну, устранить имеющиеся в стране недостатки, полностью исключить из повестки беспокоящие граждан проблемы, улучшить благосостояние людей, построить более сильное, могущественное государство.



"Мы проводим целенаправленную, всестороннюю политику в этом направлении, и укрепляем наши международные позиции, и выступаем с инициативами регионального сотрудничества. Сегодня Азербайджан превратился в транспортный центр Евразии. То есть, не в один из транспортных центров, а именно в транспортный центр, потому что коридоры Север-Юг и Восток-Запад проходят через территорию нашей страны. Мы очень эффективно использовали это географическое положение, создали мощную инфраструктуру. Сегодня в транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад сотрудничают более 10 стран. И только одна страна участвует в обоих проектах, это - Азербайджан", - сказал глава государства.



То есть, сегодняшние реалии, события, происходящие в мире и регионе, диктуют, что мы должны вести более эффективную работу, а прозрачность должна стать основным принципом.

Подготовленные в прошлом году и начатые в этом году реформы, в частности, реформы в экономической, социальной и сельскохозяйственной сферах, позволяют нам получить дополнительные финансовые ресурсы.



В центре политики Президента Ильхама Алиева находится гражданин Азербайджана. Он неоднократно высказывал свое мнение об этом, и предпринятые им шаги подтверждают сказанное. С ростом возможностей страны глава государства старается улучшить уровень жизни, в первую очередь, людей, которые сегодня все еще живут в трудных условиях. В этом направлении была проделана огромная работа, и такая политика является составной частью более широкого подхода - отношений между государством и гражданином.



Сегодня гражданин знает, что если государство будет сильным, то его жизнь будет безопасной, без рисков, спокойной, а материальное благосостояние с каждым годом будет расти.

В то же время граждане Азербайджана прекрасно знают, что наша независимость еще молода. Ей всего 27 лет. Поэтому каждый гражданин своей работой, своим трудом, преданностью государству должен укреплять государственную независимость.



"Считаю, что Азербайджан и в этой области является образцовой страной, потому что чувства патриотизма, привязанность к государственности в Азербайджане находятся на высоком уровне. Поэтому гражданин выполняет и должен выполнять свой долг перед государством. Вместе с тем, и государство всегда должно находиться рядом с гражданином. То есть, таковы наши принципы, и государство должно быть рядом с гражданами, находящимися в самом тяжелом положении. Приведенные мною примеры являются наглядным доказательством этого", - сказал Президент Ильхам Алиев.



Воистину, во все трудные моменты государство находится рядом с гражданами.

"Когда происходит стихийное бедствие, государство находится рядом с гражданами. Недавно в Шамахе произошло землетрясение. В первую очередь, государственные структуры по моему поручению оказывают и будут оказывать поддержку. До этого в северо-западном регионе произошло еще более сильное землетрясение. Случилось наводнение, тысячи жителей остались без крова. Что происходит в таких случаях в развитых странах? Гражданин, застраховавший свой дом, после длительного процесса получает деньги у страховой компании, - если сможет получить, - и на эти деньги строит себе новый дом. То есть, гражданин месяцами, а может, и годами не может решить свою бытовую проблему. А что происходит в Азербайджане?! Немедленно мобилизуются все государственные структуры, государство выделяет финансовые средства, и гражданам, лишившимся крова, по линии государства строится дом. В какой еще стране встречается такое?! Говоря об этом, я не хвастаюсь, просто хочу сказать правду", - подчеркнул глава государства.

Граждане Азербайджана знают, что в самый тяжелый момент Азербайджанское государство будет с ними. Государство же абсолютно уверено в том, что граждане всегда будут поддерживать государство.



Какова главная цель Президента Ильхама Алиева? Построить могущественное, современное государство. Его цель - продолжать политику, направленную против негативных явлений.

Основная задача, основная цель - построить сильное, современное государство, чтобы граждане чувствовали себя спокойно, чтобы государственные чиновники бескорыстно и преданно служили гражданам.



Единство народа и власти является основным условием для развития любой страны. Азербайджанский народ поддерживает своего Президента. И поддержка народа, а также непререкаемый авторитет главы государства на мировой арене подтверждают: Президенту Ильхаму Алиеву нет равных как лидеру.



Так распорядились история и судьба.



Эльчин Алыоглу

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az