Азербайджанской оппозиции не придает значение даже ее близкое окружение.

Об этом в интервью Trend сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам общественных объединений и религиозных структур Сиявуш Новрузов, передает Day.Az.

Новрузов отметил, что с того момента, как Азербайджан добился независимости, сторонники сепаратистской позиции переходят из одной организации в другую, или же создают отдельные организации.

"Они придумывают для своих организаций различные красивые имена, такие, как "Народное движение", "Национальный совет", чтобы привлечь народ. Но там собраны одни и те же люди, которые в свое время были отстранены, выдворены из других партий, или же лица с устаревшим мышлением", - отметил депутат.

Новрузов также сказал, что эти люди не привносили в общество какие-либо новые идеи, и такое невозможно.

"Эти люди за счет финансовых средств отдельных организаций преследуют целью осуществление провокаций, нарушение стабильности, установление беззакония в Азербайджане. Личные интересы, личные амбиции достигли такого предела, что они не задумываются не только о Родине, народе, государстве, но и том, чтобы идти на уступки друг другу, своему близкому окружению", - сказал председатель парламентского комитета.

Новрузов добавил, что Азербайджан - правовое государство, которое обладает сильными правоохранительными органами, и общественность, народ страны поддерживают политику главы государства.

Депутат также прокомментировал поддержку со стороны некоторых представителей оппозиции проводимых в Азербайджане реформ. По его словам, они уже осознают, что находятся на неправильном пути.

"Эти представители оппозиции заявляют о себе лишь посредством брани, выкриков и других средств. Им не придает значение даже их близкое окружение, так как государство может прислушиваться к ним?", - добавил Новрузов.

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА также затронул проблему непредоставления финансового отчета со стороны оппозиционных партий, а также принятие в связи с этим мер в рамках закона.

"Мы неоднократно поднимали этот вопрос в Милли Меджлисе (парламенте) и думаем решить его на законодательном уровне во время летней сессии. Мы регулярно затрагиваем этот вопрос, чтобы обеспечить прозрачность. Если нет прозрачности, значит, какие-то страны, организации, группы финансируют этих людей и, в конечном итоге, дают им специальные поручения, такие, как например, нарушить общественно-политическую стабильность, создать противостояние в обществе. Поэтому бюджет всех политических партий должен быть прозрачным, они должны отчитываться перед Центральной избирательной комиссией, а также перед общественностью", - отметил Новрузов.