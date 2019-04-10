Президент Ильхам Алиев подписал указ, предусматривающий возобновление таможенного аудита в сфере предпринимательства
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменения в указ "О применении закона "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" от 20 октября 2015 года и дополнительных мерах по государственному регулированию проверок, проводимых в сфере предпринимательства" от 26 октября 2015 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно указу, к пункту 1.1 указа "О применении закона "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" от 20 октября 2015 года и дополнительных мерах по государственному регулированию проверок, проводимых в сфере предпринимательства" после слов "налоговым проверкам" добавляются слова ",таможенному аудиту".
Согласно этим изменениям, приостановление проверок в сфере предпринимательства теперь не будет относиться к таможенному аудиту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!