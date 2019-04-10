Ненавистнические высказывания направлены на нарушение процесса переговоров по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во Франции.

"В этой самой Ассамблее мы в очередной раз слышим ненавистнические высказывания некоторых представителей армянской делегации. Это не в первый раз. Мы неоднократно были свидетелями такого рода выступлений здесь в предыдущие годы. Представители Армении, которая является страной-оккупантом, ложно обвиняли руководство Азербайджана, когда шел разговор о выполнении резолюций ООН и многих других международных организаций, требующих немедленного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана", - сказала она.

Гафарова отметила, что представители Армении, необоснованно обвиняя азербайджанское руководство, забывают о некоторых заявлениях бывших лидеров Армении.

"Могу напомнить одно выступление экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который, кстати, находится в тюрьме за свои преступления против армянского народа. В этой же Ассамблее Кочарян сказал, что азербайджанцы и армяне - этнически несовместимы, чтобы жить вместе. Это яркий пример ненавистнических высказываний. Другим примером является интервью экс-президента Армении Саргсяна, в котором он сказал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло". Это произошло в Ходжалы. Это было запланировано Саргсяном и его военной хунтой, и они сделали это", - сказала азербайджанский депутат.

Она выразила надежду на то, что нынешнее руководство Армении положит конец таким ненавистным заявлениям и начнет предпринимать необходимые действия для подготовки армянского населения к миру с соседним Азербайджаном.

"Я считаю, что ненавистнические высказывания не помогают урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и направлены на нарушение переговоров", - заключила Гафарова.