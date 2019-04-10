Армянская диаспора зарабатывает на так называемом "геноциде", сказал пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az .

По его словам, несмотря на то, что Турция неоднократно заявляла о готовности открыть архивы 1915 года, Армения противится этому и отказывается открывать свои архивы.

Он отметил, что армянская диаспора вредит армянскому народу, и претензии касательно так называемого "геноцида" прежде всего вредят самим же армянам, которые живут в нищете в своей стране.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.