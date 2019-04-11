Азербайджанский депутат примет участие в семинаре НАТО
Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Кямран Байрамов для участия в 99-ом семинаре "Роуз-Роут" Парламентской Ассамблеи НАТО, а также для участия в совместном мероприятии стран Средиземного моря и Ближнего Востока, с 11 по 14 апреля будет находиться с визитом в турецкой Анталии, сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение парламента.
На повестке трехдневного семинара будут стоять направления развития палестино-израильского конфликта, будет рассмотрено положение в Сирии и вопрос безопасности в Ираке.
Во время сессий будут выслушаны доклады на такие темы, как "Инструменты партнерства НАТО - новые партнеры и обмен опытом", "Центральная Азия - стороны и призывы", и другие. На 99-ом семинаре "Роуз-Роут" будут также обсуждаться такие вопросы, как "Ливия и регион Сахель", "Перемены и устойчивость в Персидском заливе", "Россия и Китай на Ближнем Востоке", "Соединенные штаты Америки, Европа и Иран".
Байрамов выразит позицию по обсуждаемым вопросам с точки зрения интересов Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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