Доверие народа Азербайджана к Президенту Ильхаму Алиеву достигло самого высокого уровня. Об этом сказала Trend первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, передает Day.Az.

Мурадова сказала, что для того, чтобы оценить деятельность Президента Азербайджана за последний год необходимо говорить о развитии страны по многим параметрам, о достигнутых ею успехах.

"Главным критерием, обеспечивающим эти успехи, конечно, является проводимая азербайджанским государством политика в течение периода, прошедшего после прихода к власти в 1993 году великого лидера Гейдара Алиева. Эта политика называется "политикой Гейдара Алиева". Обеспечение продолжительности этой политики и поддержка этой политики абсолютным большинством граждан Азербайджана, как и было до сих пор, выступает главным фундаментом достигнутых за последний год успехов. В результате деятельности Президента Ильхама Алиева, опирающейся на эту политику и продолжающейся с 2003 года, Азербайджана вошел в число развивающихся стран региона, мира и авторитетных стран, достигнуты важные успехи в политической, военной, экономической, социальной, культурной, гуманитарной и других сферах как внутри страны, так и за ее пределами. Естественно, что в центре всей этой многовекторной политики стоят гражданин Азербайджана и его социальное благополучие, условия, созданные для обеспечения прав и свобод граждан, обеспечение безопасности Азербайджана, а также самый важный для всего этого фактор - общественно-политическая стабильность в стране", - добавила Мурадова.

Вице-спикер подчеркнула, что без наличия всего перечисленного невозможно говорить об успехе, развитии какой-либо страны.

"В результате деятельности Президента Азербайджана за последний год уровень удовлетворенности граждан в стране достиг самого высокого предела. Общий результат плановых, целенаправленных, последовательных, устойчивых реформ, проводимых в течение этого года, сегодня наглядно проявляет себя в жизни граждан Азербайджана", - отметила вице-спикер.

Мурадова сказала, что проделанная работа поспособствовала повышению социального благосостояния всех граждан страны, в том числе уязвимых групп населения, нуждающихся в особой заботе и внимании, жизни азербайджанских солдат, готовых отдать жизнь за Родину, а также повышению роли молодежи как в жизни страны, так и ее привлечении к различного рода работе в государственных структурах, повышении роли женщин в жизни общества и государства.

"Касаясь деятельности Президента Азербайджана за последний год, мы наглядно видим более тесное единство Президента и народа, устойчивость этого единства к любым вызовам, угрозам. Не случайно, что в опросе, проведенном авторитетной французской организацией Opinion Way, также была отражена растущая поддержка народом Президента Азербайджана. Доверие народа Азербайджана к Президенту Ильхаму Алиеву продолжает расти, что является результатом всей этой проделанной работы", - сказала вице-спикер.