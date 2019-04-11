ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского, Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кемерли Газахского района, в селе Гёяли и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шихлар, Джавахирли, Кенгерли Агдамского района, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
365 дней Азербайджана. Путь побед Ильхама Алиева
Вот как надо говорить с Арменией - урок наивному Западу
Армянская диаспора зарабатывает на т.н. "геноциде" - правящая партия Турции
-
10 Апр. 15:50 8 338
-
00:31 7 295
-
10 Апр. 10:36 6 270
-
10 Апр. 12:01 5 773
-
10 Апр. 16:10 5 542