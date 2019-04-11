Мы уже не раз говорили о том, что на некоторых российских телеканалах наблюдается засилье армянского элемента. Что бы там ни говорилось, но этот фактор рано или поздно дает о себе знать и постепенно российские интересы заменяются интересами армянскими. Если так пойдет, российский телеэфир в скором времени начнет обслуживать интересы республики Армения. А в чем заключаются интересы РА? В агрессивной пропаганде против Азербайджана и Турции. К сожалению, этот компонент "обязательной программы" армянского агитпропа не меняется.

Несмотря на все это, кто-то в Армении, оказывается, считает, что российское ТВ работает против Еревана. Более того, вчерашние обсуждения в армянском парламенте на эту тему, показали, как на самом деле рассматривает Россию ее "стратегический союзник".

Как пишет news.am, накануне, на заседании постоянной парламентской Комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта при представлении отчет "О деятельности Национальной комиссии по телевидению и радио за 2018 год" депутат от правящего блока "Мой шаг" Нарине Тухикян заявила, что "отдельные российские телекомпании, в частности, канал "Россия", выпускают в эфир крайне агрессивные передачи с явной антиармянской направленностью, призывающие к ненависти к армянам".

Тухинян не уточнила, о каких именно программах она говорит и что подразумевает под "антиармянской направленностью".

Обращаясь к председателю структуры Тиграну Акопяну, она поинтересовалась, нельзя ли как-то ограничить или полностью запретить трансляцию отдельных программ на этом канале на территории Армении.

Ответ Акопяна был очень примечательным.

"Я с вами согласен. Это создает определенную угрозу для информационной безопасности Армении", - сказал он. - Многие страны, такие как Украина и Грузия, уже реализовали эту идею, однако им за это пришлось заплатить очень высокую цену. Вопрос в том, готовы ли мы пойти на это и заплатить ту же цену, что и эти страны. Ведь они лишились части своих территорий. Мы должны уметь балансировать, поскольку в данный момент у нас достаточно других немаловажных проблем. Возможно, придет то время, когда мы окажемся в более благоприятном положении и сможем реализовать эту идею, но сейчас ее реализация нежелательна"...

Председатель комиссии, сам того не понимая, вытряхнул наружу все содержимое политики своей страны по отношению к России. Он недвусмысленно дал понять, что власти Армении Россию считают врагом и оккупантом и только и ждут момента, когда она ослабнет и можно будет выбраться из-под ее каблука. Пока она сильна, у Еревана нет вариантов. Конечно же, армянский депутат не считает, что Россия отхватит часть территории нынешней Армении. Зачем, если и так вся эта страна целиком принадлежит "старшему брату"? Из слов Акопяна следует другое: рассорившись с Москвой, Армения потеряет ее покровительство в карабахском конфликте, и тогда вопрос освобождения оккупированных азербайджанских земель станет лишь вопросом времени.

Отметим, что телеканал "Россия - РТР" вещает в цифровом формате на всей территории Армении на национальной частоте по межгосударственному соглашению.

Султан Керим