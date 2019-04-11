Участвовавший в акции протеста против трангендеров отец Казар Петросян лишен сана.

Как передает aysor.am, информационный отдел Араратской Патриаршей епархии сообщает, что в последние дни за недостойное поведение священнослужителя, отклонение от пастырской миссии, уход от истины под влиянием эмоций, настоятель церкви Св. Григора Просветителя Бюравана отец Казар Петросян объявлен низверженным из сана до Великой Субботы Патриаршим Наместником Араратской Патриаршей епархии архиепископом Навасардом Kчоянном.

"Как и все священнослужители, отец Казар Петросян имеет право выразить сове возмущение в связи с пропагандой разврата, однако неприемлемы политические заявления и проявление недостойного гражданина поведения..." - отмечается в сообщении.

Отметим, что наказание последовало за жестким заявлением делегации Евросоюза и посольств стран-членов ЕС по поводу истерии, развернувшейся в Армении в связи с темой ЛГБТ. В заявлении отмечалось, что они глубоко обеспокоены рядом событий, происходящих в последнее время в стране, в частности, звучащими серьезными угрозами в адрес меньшинств и правозащитников, в том числе угроз смерти. Делегация и страны ЕС призвали осудить подобные проявления ненависти, а правоохранительные органы предпринять незамедлительные шаги по обеспечению гарантий физической безопасности граждан РА, а также провести расследование по фактам предполагаемых преступлений на почве ненависти и выявить лиц, причастных к этому.

В свою очередь, заявление ЕС было сделано после массовых акций, устроенных гражданами, возмущенными выступлением трансгендера в парламенте. В понедельник здание парламента было заблокирована протестующими, требовавшими пропустить в зал заседаний священников с кадилами, которые, дескать, очистят парламент от ошметков ауры представителя секс-меньшинств, а также изгнать всех представителей ЛГБТ из Армении.

Султан Керим