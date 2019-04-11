Высокая оценка, которую респонденты в рамках опроса французского Института социологических исследований Opinion Way дали всем направлениям деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в том числе реформам, проведенным за последний год, внутренней и внешней политике, прежде всего, связана с тем, что в центре политики, проводимой главой государства, стоят интересы гражданина Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

"Об этом говорят такие шаги в социальной сфере, как выплата единовременных пособий семьям шехидов, повышение минимальной заработной платы, пенсий, установление дополнительной выплаты ветеранам Карабахской войны, решение вопроса проблемных кредитов и другие меры. Также респонденты высоко оценили реформы, проводимые в системе управления, большие успехи во внешней политике, строительстве армии", - сказал он.

Бабаоглу отметил, что результаты опроса "Opinion Way" показали, что граждане Азербайджана высоко оценивают реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым.