Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достигнет всестороннего успеха. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, такое мнение высказал председатель Совета печати, депутат Афлатун Амашев.

По словам депутата, Президент Азербайджана всегда находится с народом. "Мечты и чаяния народа становятся приоритетами его деятельности, и он целеустремленно, последовательно и принципиально добивается реализации соответствующих задач. Результаты опросов, проведенных французской компанией "Opinion Way", на самом деле - адекватная реакция на осуществляемую главой государства деятельность. Она дает основания утверждать, что Президент Ильхам Алиев - безальтернативный лидер Азербайджана. Каждое слово, каждая мысль, высказанная главой государства, проявляется в его делах. Я считаю, что это очень важный фактор, и далеко не всякий глава государства, политический деятель, наделен подобными качествами. Я также думаю, что популярность любого политического лидера в обществе, обусловлена способностью воплощать свои обещания в русло реальных дел, реализуя их в пакетах государственных реформ. Люди ясно видят это, ценят и поддерживают", - сказал Амашев.

Депутат отметил, что респонденты проведенного "Opinion Way" опроса дали оценку деятельности Президента, именно, за последний год.

"Анализируя события прошлого года, можно утверждать, что в Азербайджане осуществляются качественные преобразования. Мысли, озвученные Президентом на церемонии клятвы после выборов в апреле 2018 года, представляют собой платформу великих дел. В ней отражены все детали - от кадровых реформ до структурных и судебных. Граждане в ходе опроса оценили именно это. Они, безусловно, уверены в дальнейшем углублении реформ. Верят, что независимый Азербайджан достигнет значительных успехов во всех областях под руководством Президента Ильхама Алиева", - подчеркнул Амашев.

По словам депутата, граждане уверены и в том, что политический курс главы государства ведет к росту их благосостояния:

"Президент Азербайджана строит свою работу с учетом реакции средств медиа и мнения общества в отношении тех, или иных вопросов. Думаю, что эти нюансы чувствует каждый гражданин. Результаты опроса "Opinion Way" в очередной раз убедительно подтвердили, что чувства народа основаны на уверенности и доверии к главе государства", - сказал Амашев.