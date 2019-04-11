Директор телекомпании "Мир" в Армении Меружан Саркисян прокомментировал возможное ограничение трансляции ряда российских телеканалов, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

10-го апреля депутат правящей партии фракции "Мой шаг" Нарине Тухикян на заседании постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта подняла вопрос ограничения трансляции российских телеканалов "Мир", "ОРТ" и "Россия 1" "в период показа антиармянских, вызывающих враждебность по отношению к армянам программ".

Саркисян призвал Тухикян объяснить, что именно она имела в виду, говоря о телеканале "Мир", и что стало мотивом для подобного публичного выступления.

"В качестве представителя межгосударственной телекомпании "Мир" в Армении я сожалею, что госпожа Тухикян не знает или не имеет сведений о том, что он является межгосударственной компанией, а правительство Армении является ее акционером", - подчеркнул он.