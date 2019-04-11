Согласно плану деятельности на 2019 год, при поддержке министерства обороны и организации Международного комитета красного креста (МККК), в воинской части состоялся семинар на тему международного гуманитарного права. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Сотрудники представительства МККК в Азербайджане выступили перед личным составом на различные темы и ответили на интересующие его вопросы.