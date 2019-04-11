В парламенте Армении обсудили вопрос об ограничении вещания государственного телеканала "Россия", сообщает "Новости Армения".

Возмущенные армянские парламентарии вдруг усмотрели, что Россия оказывается выпускает в эфир "крайне агрессивные передачи с явной антиармянской направленностью, призывающие к ненависти к армянам".

Кто-нибудь видел на российском ТВ такие антиармянские передачи?! Наверное, никто! - задается вопросом издание gradator.ru, передает Day.Az.

Поскольку и российский эфир, и ведущие СМИ РФ, и сфера киноиндустрии России оккупированы армянами. На всех ведущих российских передачах заседают и вещают армяне, кричат и верещат, поливая грязью то украинцев, то турков и прочих неугодных.

То есть, армянские парламентарии из прозападной команды Пашиняна попросту лгут. Им нужно осуществить очередной системный шаг по вытеснению российского влияния из Армении.

И вот, не стесняясь, они заявляют в своем парламенте:

"Отдельные российские телекомпании, в частности, канал "Россия", выпускают в эфир крайне агрессивные передачи с явной антиармянской направленностью, призывающие к ненависти к армянам".

Об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта при представлении отчета "О деятельности Национальной комиссии по телевидению и радио за 2018 год" заявила 10 апреля депутат от правящего блока "Мой шаг" Нарине Тухикян, обращаясь к председателю структуры Тиграну Акопяну.

Она, в частности, поинтересовалась, можно ли ограничить или полностью запретить трансляцию отдельных программ на этом канале на территории Армении.

"Я с вами согласен. Это создает определенную угрозу для информационной безопасности Армении", - ответил Акопян.

В этой связи, если произойдет подобное, предлагаем выслать в Армению главных армянских лоббистов от СМИ, включая Симоньян, Багдасарова, Бабаяна, Мирзояна, Степаняна, Мартиросяна и прочих многочисленных монополистов российских СМИ, пишет gradator.ru.