После премьерства Никола Пашиняна армяно-российские отношения по объективным и субъективным причинам ухудшились. Отношения премьера Пашиняна и президента Путина носят формальный и протокольный характер. Пашинян создал проблемы в ОДКБ, что тоже не может позитивно сказаться на армяно-российских отношениях.

Как передает Day.Az, об этом пишет армянское издание 7or.am.

Издание напомнило, что Никол Пашинян и члены его команды "в прошлой жизни" были передовиками антироссийской пропаганды в Армении, апологетами прозападничества и критиканами ЕАЭС. Пашинян, как оппозиционный депутат, даже представил в парламент проект решения о выходе Армении из ЕАЭС.

После политических процессов апреля-мая 2018 года новые власти, образно говоря, взяли на вооружение политику "А теперь я Наташа". Пашинян стал ревнителем углубления армяно-российских отношений, а чиновники из числа членов его команды "забыли", что в свое время получали гранты на охаивание РФ. Антироссийская пропаганда в Армении после мая 2018-го практически прекратилась, но проводившие антироссийскую линию люди оказались у руля государства, то есть фасад власти стал не антироссийским, а двигатель остался прежним.

В последнее время распространилась информация о том, что состоялось расширенное заседание Постоянной комиссии НС по обороне и вопросам безопасности. В его ходе, помимо прочих вопросов, была затронута также тема теракта 27 октября 1999 года. Присутствовавшие поинтересовались у председателя комиссии, депутата от правящей фракции "Мой шаг" и представителя ближайшего окружения Никола Пашиняна Андраника Кочаряна, будут ли разоблачения по части заказчиков убийства Вазгена Саркисяна и остальных.

Андраник Кочарян дал на этот вопрос сенсационный ответ. Согласно публикациям в прессе, он заявил, что дело "27 октября" по части заказчиков раскрыто. По словам члена команды Пашиняна, это сделали российские спецслужбы - с распоряжения Владимира Путина.

Когда подобное заявление делает человек из узкого окружения Пашиняна, то понятно, чего в реальности стоят заявления Пашиняна об армяно-российских отношениях и какова степень их искренности.