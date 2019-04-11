Утверждено "Положение о флаге Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана" и изображение флага - Указ Президента Ильхама Алиева - ФОТО
11 апреля 2019 17:08 282
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении "Положения о флаге Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана" и "Изображения флага Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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