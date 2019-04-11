Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении "Положения о флаге Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана" и "Изображения флага Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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