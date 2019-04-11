Год назад граждане Азербайджана сделали свой выбор и избрали Президента Ильхама Алиева на должность главы государства на новый срок, то есть до 2025 года. Сделанный в очередной раз народом Азербайджана такой выбор, с одной стороны, является проявлением уважения, веры в политику великого лидера Гейдара Алиева, а, с другой стороны - оценкой успехов на пути развития Азербайджана, достигнутых Президентом Ильхамом Алиевым в период предыдущей своей деятельности.

Об этом в четверг сказал вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов на совещании на тему "Социальная защита вынужденных переселенцев и семей шехидов занимает важное место в политике Президента Ильхама Алиева", проведенном в Агджабединском районе при организационной поддержке ПЕА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-премьер сказал, что Азербайджан, в прямом смысле этого слова, прошел большой этап развития под руководством Президента Ильхама Алиева, во всех сферах жизни, начиная с экономики, произошли серьезные, значимые изменения. По его словам, изменился облик страны, улучшилось благосостояние людей, Азербайджан значительно модернизировался и считается одной из успешных стран мира.

Али Ахмедов сказал, что достигнутые успехи позволяют гражданам Азербайджана решительно поддерживать политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым. Результатом этого является то, что граждане Азербайджана год назад в очередной раз выбрали Ильхама Алиева, проголосовали за него, и это правильный выбор.

"Азербайджан, в прямом смысле слова, переживает этап большого развития. Это связано со многими причинами и факторами. Во-первых, как мы все однозначно признаем, это связано с политикой Гейдара Алиева. Политика Гейдара Алиева на протяжении многих лет приносит успехи Азербайджану. Двумя основными направлениями политики государства являются, во-первых, безопасность государства, его жителей, во-вторых - улучшение благосостояние, уровня жизни людей. С удовлетворением могу сказать, что Азербайджанское государство достойно справляется с двумя этими задачами", - отметил вице-премьер.

По его словам, стабильность, благополучие, спокойствие в Азербайджане являются одними из важных особенностей, характеризующих существование сегодняшнего Азербайджана.

Али Ахмедов отметил, что не будь мира, спокойствия, безопасности в стране, то достигнутые социальные, экономические успехи не имели бы никакой цены, смысла.

"Невозможно представить большей ценности, чем жизнь человека, безопасность его проживания. Другие ценности, богатства имеют значение лишь в условиях безопасности человека, его семьи. Считаю, что в этом смысле обеспечение безопасности, сохранение стабильности, спокойствия имеют важное значение в проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политике, и занимают одно из важных мест в государственной политике", - добавил зампред ПЕА.

Али Ахмедов также сказал, что в течение длительного периода была проделана большая работа по решению социальных проблем граждан Азербайджана, обеспечению их условиями для спокойной жизни.

"Повышение минимального размера пенсии со 116 до 160 манатов также является шагом, принятым благодаря достигнутой материальной базе, и является одной из проводимых акций. Это, в то же время, является смелым шагом, принятым главой государства для улучшения благосостояния людей. Увеличение пособий, минимальной заработной платы, пенсий на 40 процентов за раз - смелый шаг, требующий больших финансовых средств. Правительство Азербайджана, во-первых, готово принимать весьма серьезные шаги по улучшению благосостояния народа - это одна из главных задач политики, проводимой правительством. Во-вторых, для такого смелого шага создана надежная база", - отметил вице-премьер.

Али Ахмедов также сказал, что увеличение минимальной заработной платы до 180 манатов говорит о том, что в Азербайджане никто не будет получать зарплату ниже этой.

"В Азербайджане применены серьезные льготы в целях улучшения уровня жизни лиц, получающих по разным причинам пенсию по инвалидности, а также инвалидов Карабахской войны, вырос размер их пособий", - добавил вице-премьер.

По его словам, главной целью проводимой Президентом Азербайджана политики является улучшение благосостояния людей, еще большее повышение оказываемой им заботы и модернизация уровня их жизни.

"Естественно, что все это становится возможным благодаря созданию экономической базы. Поэтому сегодня под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в результате его непосредственной инициативы осуществляются широкомасштабные экономические реформы", - сказал Али Ахмедов.