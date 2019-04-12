На Армяно-азербайджанской границе разбился грузовик МО Армении - 18 раненых
Грузовик Минобороны Армении с военнослужащими попал в ДТП на юге страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения, сообщает МЧС РА.
Накануне в 20.31 служба 911 получила сигнал о ДТП на дороге Мерги-Цирани дзор на юге Армении - перевернулась машина с номерами N-ской части Минобороны, есть пострадавшие.
На место отправился один боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС
"Оказалось, что на 22-м км автодороги Мерги-Цирани дзор автомобиль марки "ЗИЛ 131" выехал с проезжей части, врезался в скалу и перевернулся", - сообщает МЧС.
До прибытия спасателей на место 18 военнослужащих были госпитализированы в Мегринский медцентр, где состояние части из них было оценено как средней тяжести, остальных - удовлетворительное.
Врачи уверяют, что жизни пострадавших ничего угрожает.
По сведениям "Спутник-Армения", ДТП произошло недалеко от армяно-азербайджанской границы (в 1 километре), в местечке под названием Циранадзор. Военнослужащие возвращались с боевых позиций. Водитель машины потерял управление во время поворота, что и привело к аварии.
Один из доставивших солдат в больницу граждан сообщил, что водитель не справился с управлением из-за внезапно возникшей технической проблемы в тормозной системе автомобиля. Однако данная информация предварительная и должна быть проверена в ходе экспертиз. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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