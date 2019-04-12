Находившийся в Страсбурге для участия в весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг по традиции встретился с местной армянской общиной.

Армянский премьер собирался рассказывать соплеменникам о чудесах новой Армении, переливающейся через край демократии и светлом будущем. Но встреча из бенефиса Пашиняна превратилась в базар.

Как пишет издание "Верелг", во время встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с армянской общиной произошла ссора.

Началось все с того, что один из представителей общины долго и упорно пытался убедить премьера в том, что случаи подкупа избирателей происходят и сейчас, после "бархатной революции". В качестве примера он привел недавние выборы в одной из сельских общин Армении.

В ответ Пашинян посоветовал ему приехать в республику и сообщить в полицию о преступлении. "Но если вдруг выяснится, что эти сообщения не соответствуют действительности, то могут посадить вас", - сказал премьер, обращаясь к этому мужчине.

Представитель общины, однако, не сдавался, продолжая настаивать на своем. Подобное упорство не понравилось остальным участникам встречи, которые также хотели задать Пашиняну вопрос.

Не слушая ответы премьер-министра Армении, они стали кричать друг на друга. В итоге Пашиняну пришлось прервать свое выступление и начать усмирять этих людей.

В результате атмосфера встречи была испорчена, и рассказы о светлом будущем Армении ушли в никуда.

Султан Керим