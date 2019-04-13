Еще в сентябре прошлого года армянское здание "Еркрамас" попросило известного московского психиатра-армянина подготовить научно обоснованный психологический портрет Никола Пашиняна.

В результате анализа специалист нарисовал портрет психически неуравновешенного, склонного к неадекватному поведению человека.

"Паранойяльность, эпилептоидность - злопамятство, излишнее или болезненное самолюбие. Любой, кто когда-то выразил неодобрение, потенциально записывается во враги. Туда же записываются люди, видевшие его в нелицеприятном состоянии, даже если протянули руку помощи. Истероидность - демонстративность, эгоцентризм, незрелая эмоциональность, лживость. Всем политикам свойственна лживость, но Пашинян еще и готов сказать все, что от него хотят услышать, не учитывая, насколько это уместно или прилично. Пашиняну также присуще неумение рассчитывать последствия своих поступков, неумение быстро ориентироваться в непривычных ситуациях. Реакции в таком случае у него однотипны, не очень адекватны реалиям, неконструктивны. Такое сочетание поведенческих особенностей с определенными ограничениями интеллектуальных способностей/образованности складывается в малоиспользуемые в настоящее время клинические картины мозаичной психопатии, конституциональной глупости", - говорилось в ответе психиатра.

Этот диагноз вспомнился многим в Армении в связи с неадекватным поведением премьер-министра во время его недавнего визита на таможенный пост Норагавит. Заявления и поступки Пашиняна во время посещения таможни неприятно удивили общественность и продолжают обсуждаться в негативном свете.

Как следует из новостей армянских СМИ, на таможню Пашинян пришел уже нервным и взвинченным. Устроил разнос из-за пыли и окурка на полу. Ему также не понравилось, что перед ним не стоят по стойке смирно. Окончательно выйдя из себя, он велел нескольким сотрудникам организации убираться и больше не появляться на работе.

Как пишет Первый информационный, сначала премьер сделал замечание по поводу чистоты, в частности, отметив: "Почему тем более в день моего визита на полу валяется бычок? Ему 25 лет, это вопрос имиджа нашей страны. Это позорно грязная зона. Это отношение к людям, нашему флагу и гербу. Это недопустимое отношение. Сейчас вы снизите их премии и приведите это место в приличное состояние". Дойдя до одной из комнат таможни, Никол Пашинян, обращаясь к одному из инспекторов в форме, сделал замечание: "Когда премьер-министр приближается, вы должны встать смирно, так (показывает на его плечи - ред.) не стоят". Затем, увидев флаг, лежащий в углу, он разозлился: "Ты напишешь свое заявление, пойдешь домой, слышишь? Кто работал в этой комнате, всех уволить с работы. То, как они стоят, одежда, как будто во дворе стоят. Хорошо, что еще не сидишь на корточках. Какое имеет значение, что арендованное помещение. Когда идем жить на съемной квартире, мы говорим - ничего, пусть будет свинарник?"...

Поясняя изданию нервозность и неадекватность премьера, социолог Карен Саргсян сказал: "Человек год у власти, предпринимаются какие-то шаги, а потом выясняется, что через год мы стоим перед теми же проблемами, что и год назад. Чьи нервы выдержат? Но на самом деле я считаю это проявлением слабости, это также является следствием его отсутствия в большой политике, и самой большой его проблемой является именно это".

Политолог Гагик Амбарян в беседе с Первым информационным отметил, что эти вспышки, выход из себя очень плохо воспринимаются обществом: "В плане закона это противоправно. Он не имеет права, входя в учреждение, давать указания о том, кто должен работать, а кто нет. Если мы хотим получить страну закона, то давайте решать в законном поле. Задаю вопрос - а сотрудники соответствующей комнаты таможенного пункта Норагавита обязаны следить за гигиеной своей комнаты? Это учреждение подчиняется КГД, который раздавал беспрецедентно большие премии, раз в два-три месяца Ананян награждает себя и своего советника. Вместо этого ведь можно было бы открыть несколько дополнительных штатов для уборщиц, чтобы люди следили за чистотой территории? Премьер-министр должен быть осторожен с указаниями, которые он давал во время своих вспышек. А если даже господин Пашинян возмущается увиденным, то в нормальных странах за это отвечают соответствующие руководители, а не сотрудники четвертого уровня подчинения. В этом случае тот же Ананян или руководитель таможни Норагавита должны были нести ответственность", - заключил он.

Султан Керим