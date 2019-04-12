Президент Ильхам Алиев наградил Валентину Матвиенко орденом «Достлуг»
12 апреля 2019 11:30 206
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Валентины Ивановны Матвиенко орденом "Достлуг" за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей между Азербайджаном и Россией.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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