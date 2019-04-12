Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Валентины Ивановны Матвиенко орденом "Достлуг" за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей между Азербайджаном и Россией.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.