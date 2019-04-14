Ежегодный телемарафон Всеармянского фонда "Айастан" в этом году может не состояться, пишет газета "Жаманак" (Время) со ссылкой на имеющуюся у нее информацию.

"Работа самого большого офиса фонда в Лос-Анджелесе, по сути, парализована, поскольку несколько ключевых сотрудников офиса написали заявления об уходе, не желая работать с новыми властями", - говорится в заметке.

Издание пишет, что по этой причине работы по подготовке к проведению телемарафона не проводятся.

"Создается впечатление, что новые власти Армении решили отказаться от Всеармянского фонда "Айастан", ставя акцент на фонды "Мой шаг" и "Город улыбок". Правда, американский визит Анны Акопян показал, что доверие к этим фондам не столь высоко: обещанная сумма укладывается в рамки 1 млн. долларов, но на самом деле будет собрано меньше", - говорится в публикации.

Отметим, что диаспора начала проявлять недоверие к фонду еще во времена Сержа Саргсяна. Активисты диаспоры утверждали, что собираемые общиной средства расхищаются официальным Ереваном и не поступают по назначению. Отметим, что главой попечительского совета "Айастан" был Серж Саргсян.

С приходом к власти Никола Пашиняна ситуация вокруг этого фонда, занимающегося финансированием незаконных работ на оккупированных территориях Азербайджана, стала еще более любопытной. Она развивается параллельно ухудшению отношений между Ереваном и диаспорой.

Почти сразу после "бархатной революции", 2 июля прошлого года, прежний директор фонда "Айастан" Ара Варданян был подвергнут приводу 2-го июля на основании оперативных данных СНБ по подозрению в присвоении средств и злоупотреблении полномочиями служащего общественной организации. Варданян под давлением признался, что, владея кредитной картой фонда, на которой было 25 млн. драмов (около 51,8 тыс. долларов), он использовал эти средства в личных целях, в том числе, делая ставки в казино.

Однако, по сведениям, полученным армянскими СМИ, история с Варданяном выглядит в реальности несколько иначе. Оказывается, ловля, как пишет sham.am, с последующим освобождением директора Всеармянского фонда "Айастан" была организована для пополнения фонда "Мой шаг" жены премьера Анны Акопян. В дальнейшем выяснилось, что этот человек не транжирил казенные деньги, а "вернул обратно" израсходованное на нужды самого фонда средства за собственный счет. Операция была провернута Пашиняном для того, чтобы крупные доноры перестали доверять фонду "Айастан" и отныне платили фонду "Мой шаг" мадам Анны.

Недавно Анна Акопян побывала в США для презентации своих фондов. И хотя успеха эта пиар-кампания не имела, диаспора восприняла такие потуги новой власти Армении как сигнал для себя.

Всеармянский фонд "Айастан" был основан в 1992 году и формирует свои средства за счет ежегодных благотворительных акций. Собираемые средства направляются на проведение незаконных работ и осуществление сомнительных проектов в оккупированном Арменией азербайджанском Карабахе.

Зульфугар Ибрагимов