Осенью в Армении начнет формироваться новая оппозиция, считает политтехнолог Карен Кочарян.

"Я думаю уже осенью контуры новой оппозиции начнут вырисовываться", - сказал он на пресс-конференции в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

По мнению политтехнолога, новая оппозиционная сила может быть сформирована либо внутри фракции "Мой шаг", либо в рядах нынешней парламентской оппозиции или внепарламентских сил, либо это будет абсолютно новая сила. По словам Кочаряна, это покажет время.

"Я считаю, что если в ближайшие полгода не будут достигнуты успехи в экономике, то возникнет требование альтернативы и сформируется новая оппозиционная сила", - заявил Кочарян.

По его словам, после состоявшихся 9 декабря парламентских выборов, требования и ожидания общества изменились и обратились полностью к новому правительству.

В свою очередь новое правительство, как считает Кочарян, на данный момент предлагает обществу единственную альтернативу - "если будем не мы, то будут РПА и Кочарян". Однако уже через полгода невозможно будет обвинять во всех неудачах прежние власти.

"Никто не говорит, что они (прежние власти) не виноваты, но общество уже это не воспримет, его память очень коротка".