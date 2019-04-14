Вопрос репатриации армян продолжает оставаться важнейшим в повестке правительства Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян накануне на встрече с армянской общиной Страсбурга.

Мороча голову армянской общине, премьер Армении обещал золотые горы, полные гарантии, равные условия для всех и верховенства закона. Он также не исключил возможность реализации проекта по предоставлению репатриированным армянам возможности приобретения жилья в Армении на более льготных условиях по ипотеке. Говоря об этом, Пашинян, как всегда, даже не задумался о том, как отреагируют на такие льготы граждане Армении, задыхающийся от долгов и кредитов.

Эти вдохновенные речи перед диаспорой входят в диссонанс с реальной демографической и экономической ситуацией в Армении.

Армяне продолжают уезжать из страны, где нет никаких перспектив, а также хваленых гарантий и законности. Темпы депопуляции, слегка притормозившиеся после апрельского переворота, снова набрали обороты.

В 2018 году в Россию из Армении эмигрировали 14358 человек, а в 2017 году - 13799 человек. Как следует из данных Росстата, Армения занимает четвертое место по количеству мигрантов в РФ, передает PanARMENIAN.Net.

Комментируя эти данные, издание "Голос Армении" констатирует, что в 2018 году из Армении в Россию эмигрировало на 559 человек больше, чем в предыдущем. А это значит, уехать люди предпочитали в равной степени как из дореволюционной, так и из постреволюционной Армении. Как из старой, так и из "новой". И что "бархатные" надежды не остановили людей в поисках реально лучшей жизни за пределами страны.

По данным Нацстатслужбы РА, в течение 2018 года население страны сократилось. Так, по состоянию на 1 января 2019 года численность постоянного населения Армении составила 2 миллиона 996 тысяч человек, что на 7,6 тысячи меньше, чем в 2018 году. Это тоже наглядная иллюстрация того, что революционные обещания, не трансформировавшиеся в постреволюционное повышение качества жизни, вовсе не стали сдерживающим миграцию фактором, констатирует издание.

"ГА" напоминает, что в мае прошлого года Никол Пашинян в ходе встречи с представителями армянской диаспоры России в Сочи толкал речь о важности репатриации, о том, что стратегия нового правительства направлена на создание предпосылок к возвращению армян на родину. "Нашей целью является великая репатриация", - заявил тогда Пашинян.

С тех пор прошел почти год, и новое правительство "новой Армении"... стимулирует отток капитала, вводя институт внесудебной конфискации имущества, ставит под удар бизнес-климат в стране, предъявляя правовые претензии почти ко всем работающим в стране крупным инвесторам, тысячами закрывает рабочие места, сокращая госаппарат. И это называется стремлением к концентрации человеческого, финансового, экономического потенциала диаспоры в Армении? - недоумевает армянское издание. Пожалуй, наоборот.

Султан Керим