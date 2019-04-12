Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко - ФОТО
12 апреля 2019 16:54 1 064
12 апреля Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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