Валентина Матвиенко: Решающая роль в российско-азербайджанских отношениях принадлежит президентам двух стран
12 апреля 2019 18:29 216
Решающая роль в российско-азербайджанских отношениях принадлежит президентам двух стран.
Об этом на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.
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