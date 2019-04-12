Решающая роль в российско-азербайджанских отношениях принадлежит президентам двух стран.

Об этом на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.

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