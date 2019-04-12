Азербайджано-российские связи - многоплановые, охватывают все сферы и обладают хорошей динамикой.

Об этом, в частности, сказал в пятницу Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко в Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.

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