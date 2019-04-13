Административный суд Армении принял решение в пользу компании Lydian Armenia, обязав полицию республики освободить территории компании от находящихся там людей, тем самым обеспечив свободный доступ компании к Амулсарскому золотоносному месторождению. Об этом со ссылкой на пресс-службу Lydian Armenia сообщают армянские СМИ.

Компания Lydian Armenia 20 сентября 2018 подала иск в Административный суд Армении с требованием обязать полицию соблюдать закон и вывести демонстрантов, заблокировавших въезд компании в Амулсар. Компания жаловалась на решение полиции о том, что правоохранительные органы не считают обоснованным удаление демонстрантов, их автомобилей и палаток, а также требование компании обеспечить свободный доступ Lydian в район Амулсара.

10 апреля суд принял решение в пользу компании, удовлетворив ее жалобу. Решение суда вступает в законную силу через месяц после публикации, в случае если его обжалуют. Lydian Armenia ожидает от полиции немедленного исполнения решения суда, говорится в сообщении компании.

Однако экологи заявляют, что компания дезинформирует общественность, а на самом деле в решении суда ничего не говорится о возобновлении свободного доступа на территорию Амулсара.

Напомним, что подъездные пути к Амулсару были перекрыты экологами и местной общественностью в июле прошлого года. Тогда же в главном управлении СК по расследованию особо важных дел было возбуждено уголовное дело по факту очевидного случая преднамеренного сокрытия чиновниками министерства охраны природы информации о загрязнении окружающей среды в результате разработки месторождения. В результате этих действий компания простаивает уже скоро год, неся крупные убытки.

Правительство назначило международный аудит воздействия разработки месторождения на окружающую среду. В свою очередь компания планирует обратиться в международный арбитраж, если не удастся решить вопрос на уровне местной судебной системы.

Первый блин оказался не комом. Но как будет выполнять решение суда и будет ли оно выполняться вообще? Как говорят сейчас в Армении - на все воля Никола.

Султан Керим