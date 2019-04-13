Визит в Баку делегации Минпромторга РФ во главе с Денисом Мантуровым знаменателен по нескольким причинам. Во-первых, это форсированное наполнение "дорожных карт", сформулированных вокруг базовых, модульных параметров, типа увеличения товарооборота в два раза, за счет инвестиций в новые предприятия. Однако в сентябре 2018 года, подписанный президентами "План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года" оформлял эти задачи в виде пяти "дорожных карт", но не имел жесткого списка конкретных проектов. Собственно, последующие межправительственные консультации и переговоры чиновников были призваны наполнить план конкретикой. И эти проекты проявляются прямо сейчас.

Как передает Day.Az, об этом пишет Чечен Инфо.

Второй важный момент - визит демонстрирует формирование модели промышленной интеграции поверх объективных ограничений институциональных рамок. Речь идет о "втором треке" интеграции, который наполняется сугубо практическими вещами без необходимости обсуждать тарифы, стандарты, квоты и пошлины - чем наполняется межведомственная работа интеграционных Комиссий, как видим, это одинаково сложно, что в ЕС, что в ЕАЭС.

Необходимость этих коллективных согласований омрачает и утяжеляет первые вдохновенные порывы крупных объединений. В случае с линиями отношений Россия-Азербайджан, Россия-Узбекистан мы видим два наиболее успешных примера "интеграции-лайт" или интеграции локальных партнерств - они не обременены перечисленной выше бухгалтерией и развиваются в рамках двусторонних отношений внутри правового пространства ЗСТ СНГ, вполне естественно и органично. Важный момент для понимания перспектив - будет ли этими странами сделан следующий шаг в строну сближения с ЕАЭС - не играет определяющей роли. Плотная сетка торгово-промышленной кооперации носит самостоятельный характер и при этом вполне открыта для взаимодействия в любую строну, на любые рынки.

Что характерно, динамику для развития как ЕАЭС, так и интеграции "региональных партнерств" могут придать похожие механизмы, реализованные в любом из государств объединения, обладающего качественными условиями для ведения подобного бизнеса.

Эти механизмы можно свести к следующим:

- Полная отмена или ограничение числа и ставок налогов для предприятий сформированных как СП, нацеленных на рынки друг друга и экспорт в третьи страны. Первым этапом может стать отмена налогов на импорт станков и ввоз основных средств для данного типа предприятий. Причем этот процесс нужно корректировать с точки зрения импортозамещения базы ЗСТ СНГ и ЕАЭС.

- Стимулирование цифровых платформ торговли.

- Создание сквозных (межотраслевых) высокотехнологичных или наукоемких производств. На практике, это может быть оборудование для беспилотного спецтранспорта.

- Целевая подготовка кадров в вузах для корпораций ЕАЭС и СНГ. На практике, уже апробируется "Роснефтью" и ЛУКОЙЛом. Используется Азербайджаном. К этим механизмам подключается Узбекистан.

- Поддержка малого и среднего бизнеса как на стадии производства банками развития (Газпромбанк, ВТБ), так в продвижении на рынки через систему межрегиональных форумов и международных промышленных выставок.

Оператором промышленной кооперации/интеграции становится с российской стороны связка Минпромторг - РЭЦ (Российский экспортный центр). Со стороны партнеров госкорпорации и экспортные агентства, в частности в Азербайджане AZPROMO. Нужно отметить еще одну важную техническую деталь - Минпромторг также определяет бизнес-площадки для взаимодействия между промышленными концернами. Так, в частности, все возрастающую роль в этой сфере будет играть промышленная выставка ИННОПРОМ (проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года). Страной-партнером ИННОПРОМ-2019 выступает Турция. Большие экспозиции представит Венгрия, Италия, Словакия, Франция, Япония, Республика Корея. В прошлом году в ней приняло участие более 600 компаний из 107 стран мира. Для Азербайджана, других стран ЗСТ СНГ и ЕАЭС это важнейшая платформа технологической модернизации, и возможность показать результат своих национальных производств, нацеленных на экспорт.

Не забудем еще один инструмент кооперации в ведении Минпромторга - Торговые представительства РФ за рубежом. С мая 2018 года Торгпредства были переведены из-под Минэкономики в ведение Минпромторга с целью повышения эффективности взаимодействия с РЭЦ. Министерством были разработаны несколько базовых программ развития экспорта в ряде отраслей, с использованием средств Фонда развития промышленности и специнвестконтрактов.

Теперь, собственно, осталось наложить эту схему на российско-азербайджанское взаимодействие. Выделим несколько базовых проектов.

1. Совместный проект "Группы ГАЗ" и ОАО "Азермаш" в Гаджигабульском промышленном квартале Азербайджана, стартующий с 2020 года. Он нацелен на рынки третьих стран, и в перспективе на выпуск беспилотных автомобилей спецтранспорта.

2. В области авиапрома обсуждается создание сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов типа "Ми". Планируется создать полноценное ремонтное предприятие. В перспективе развития проекта МС-21 возможно создание мощностей по ремонту отдельных элементов конструкции и двигателя (азербайджанские ведомства уже проявляли интерес к возможностям двигателя ПД-14).

3. В сфере судостроения. Обсуждается покупка Азербайджаном пассажирских судов на подводных крыльях типа "Валдай", разработанных ЦКБ им. Алексеева. Ясность в этом проекте будет видна по итогам эксплуатации новых судов самарским "Волготранс" (стоимость судна в обычной комплектации около 100 млн руб.). Также создается новое судостроительное предприятие для сборки судов из композитных материалов в астраханской СЭЗ "Лотос", сюда также могут быть привлечены азербайджанские инвестиции.

4. В области нефтепромыслового оборудования. Возможно создание совместного производства на базе бакинского сервисного центра группы компаний "Новомет". С 2007 года "Новомет" осуществляет поставки Азербайджану погружного оборудования для добычи нефти и оказывает сервисные услуги по его ремонту.

5. Сельхоз машиностроение. В ходе визита Мантурова в Баку было подписано соглашение о сотрудничестве и организации взаимоотношений между "Ростсельмашем" и Сумгаитским технологическим парком. Интерес к взаимодействию с азербайджанскими партнерами обозначили: "Пегас-Агро", Петербургский тракторный завод "КЛЕВЕР, "Агромастер", "ТАУРАС-ФЕНИКС". Учитывая интенсивный характер развития азербайджанского агропрома и рост экспорта российских производителей сельхозтехники (более 11 млрд рублей, что на 40% больше, чем в 2017 году), промышленным концернам двух стран удастся создать новые мощности в Азербайджане на базе российских технологий.

6. Есть перспективы по расширению совместного фармацевтического производства, созданию производств пищевого оборудования, а также строительно-дорожной техники и их экспорта в третьи страны, как это уже запланировано в случае с группой ГАЗ.

7. Наконец, инвестиции. "Газпромбанк" в течение прошлого года заявил о себе как банк инфраструктурной поддержки внешнеэкономической деятельности. После удачного стартового проекта с SOCAR Polimer, финансовый институт намерен развивать свою деятельность в Азербайджане в трех направлениях: расширение сотрудничества с SOCAR, сотрудничество с местными банками в международных инфраструктурных проектах "Север-Юг" и "Восток-Запад", инвестиции в строительство агропарков повышенной мощности.

Банком озвучен новый проект - строительство газоперерабатывающего и полимерного комплекса (GPC) в Гарадагском районе Баку (потенциальный объем $400-$800 млн). Кроме того, Газпромбанк рассматривает возможность финансирования проектов в сфере сельского хозяйства, а также готов участвовать в финансировании проекта модернизации производства нефтяного кокса на Бакинском НПЗ им. Г.Алиева для целей российской алюминиевой промышленности. Расходы на модернизацию могут составить порядка $300-$400 млн.

Таким образом, на примере Азербайджана мы видим вариант производственной кооперации, которая может рассматриваться как форма локальной интеграции в рамках более мощных интеграционных процессов. Лишним доказательством подобного сценария является повестка российско-казахстанского промышленного взаимодействия, которая во многом совпадает с российско-азербайджанской. И кстати, хотя это и не говорит о сути процессов, сам визит Мантурова в Баку происходил после его визита в Казахстан, накануне приезда в Москву президента Токаева.