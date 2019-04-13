Как известно, армянской лобби США считает себя вправе вмешиваться в решения Белого дома, когда дело касается назначения послов в Турцию или Азербайджан. Соответствовать требованиям армянства должен и посол в Армении. Кандидаты на эти должности подвергаются в ходе слушаний в Конгрессе перекрестному допросу с пристрастием.

Гарантией качества дипломата, на взгляд оплачивающей услуги лоббистов диаспоры, является признание им "геноцида армян" и

Американский сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес в ходе слушаний комитета по международным вопросам Сената поинтересовался у кандидата на должность посла США в Турции Дэвида Саттерфилда, признает ли он "геноцид армян", пишет rusarminfo.ru.

Американский сенатор, в частности, спросил Саттерфилда, знает ли он, что там произошло в 1915 году, и признает ли он эти факты как "геноцид".

"Президент заявил, что это было одной самых страшных трагедий XX века, и я присоединяюсь к этому заявлению", - в ответ заявил Саттерфилд.

Сенатор в своих вопросах еще несколько раз попытался получить четкий ответ от кандидата, но не получил, пишет армянское издание.

Напомним, что и назначению нынешнего после США в Армении Линн Трейси предшествовал допрос с пристрастием, учиненный ей активистами армянского лобби, сенаторами Бобом Менендесом и Эдом Марки. Лоббисты забросали дипломата провокационными вопросами, пытаясь вырвать у нее признание "геноцида армян", или на худой конец, обещания добиваться роста финансовой помощи Армении.

Тогда еще кандидат в послы уклончиво ответила на вопрос о расширении финансовой помощи Армении. В своем ответе дипломат намекнула на необходимость наладить баланс и подотчетность прежде, чем заговаривать о расширении помощи. Что касается надуманного "геноцида армян", Линн Трейси ответила, что администрация Трампа и она лично признают "массовые убийства и депортации в Османской империи". Такой ответ очень разочаровал армянство.

Зульфугар Ибрагимов