Вот, как азербайджанская армия будет громить противника - ФОТО - ВИДЕО
13 апреля 2019 15:15 46
Согласно учебному плану и программе Высшего военного училища им. Гейдара Алиева на специально оборудованном полигоне продолжается интенсивная подготовка курсантов по всем специальностям. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
В ходе учений личный состав сдает зачеты по предметам специальной и боевой подготовки, а также поэтапно выполняет учебные стрельбы из бронетехники, артиллерийских установок и различных видов стрелкового оружия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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