Вот тебе и свобода слова.

Как сообщает армянское издание "Верелг", несколько минут назад координаторы инициативы "Вранье Никола" Константин Тер-Наканян, Нарек Самсонян, Артур Даниелян были доставлены в полицейский участок.

С утра члены инициативы проводили акцию на улицах Еревана, покрывая граффити разные поверхности - стены, асфальт и др. О содержании граффити не сообщается, но понятно, что они посвящены невыполненным обещаниям премьер-министра. Чем ближе первая годовщина восхождения Никола Пашиняна на армянский "престол", тем больше критики звучит в его адрес и тем более раздражительными становятся власти.

По данным страницы AntiFake в Facebook, ранее были также задержаны Вреж Саргсян, Ишхан Хосровян, а также видеооператор.

Отмечается, что акция проводилась не только в Ереване, но и в других городах Республики Армения - в Сисиане, Маралике, Гюмри и Ванадзоре.

Напомним, что в январе этого года глава новостного сайта "Blognews" и координатор "Вранья Никола" Константин Тер-Наканян уже вызывался в СНБ для допроса под странным предлогом разжигания им религиозной ненависти.

Недовольство и разочарование новыми властями в Армении уже не удается скрывать. Задержание активистов, указавших Пашиняну, что говорить неправду плохо, свидетельствует об усилении давления на свободу слова, которой глава правительства так кичится и которую считает чуть ли не брендом "новой" Армении.

Последует ли какая-нибудь реакция от европейских поборников прав и свобод?

Султан Керим