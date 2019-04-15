Азербайджан надежный партнер США в борьбе с международным терроризмом.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, выступая на 36-й международной конференции по борьбе с наркотиками, проводимой в Баку.

Посол отметил, что направляя миротворческие силы в Афганистан Азербайджан вносит важный вклад в обеспечение международного мира, а также добавил, что, проводя такие мероприятия, страна вносит существенный вклад в борьбу с наркотиками. Посол также подчеркнул, что Азербайджан расположен в важном геостратегическом пространстве.

Отметим, что 15 апреля в Баку начала работу 36-я Международная конференция по борьбе с наркотиками (IDEC), организованная Государственной комиссией Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, совместно с Администрацией по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США.

Цель Бакинской конференции, организованной при активном участии Государственного таможенного комитета Азербайджана и посвященной теме "Мобилизация глобальных партнеров", заключается в объединении высокопоставленных лиц, вовлеченных в глобальную борьбу с незаконным оборотом наркотиков, обсуждении путей решения этой общечеловеческой проблемы, проведении обмена мнениями и передовым опытом.

Международная конференция, собравшая около 500 представителей из свыше 150 стран, создаст условия для использования современных методов борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Отметим, что предложение о проведении в нашей стране международной конференции поступило от Администрации по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 15 ноября 2018 года был создан Организационный Комитет по проведению в Баку 36-й Международной конференции по борьбе с наркотиками.