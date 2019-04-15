Награждение орденом "Шараф" - это большая оценка, данная моему творчеству.

Об этом, как передает Day.Az, в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев.

На прошлой неделе Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоил Чингиза Абдуддаева орденом "Шараф" за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской литературы. Мы еще раз увидели внимание и заботу, которую Азербайджанское государство проявляет к писателям, людям искусства. На днях мы встретились и побеседовали с народным писателем Чингизом Абдуллаевым, который отмечает свое 60-летие, поговорили о творчестве, а также важности, которую глава государства придает литературе: "Я был очень рад, когда вышел этот указ, когда меня удостоили свой высокой награды. Считаю, что это большая оценка, данная моему творчеству. Я выражаю глубочайшую признательность Президенту Ильхаму Алиеву. Меня не раз удостаивали орденами и наградами в Азербайджане - мне присвоены звание "Народный писатель", ордена "Шохрат" и "Шараф", "Звезда Содружества". Считаю, это авансом, потому что награды присуждаются мне для того, чтобы я писал еще лучше, еще профессиональнее, еще лучше представлял Азербайджан в мире, и всегда защищал позицию своей страны".

Всемирно известный писатель выразил свою позицию о революционных реформах, проводимых в стране Президентом Ильхамом Алиевым, шагах, предпринимаемых для благоденствия людей, государственной заботе, проявляемой ко всем категориям граждан: "Посмотрите, сколько изменений произошло за этот год. Возьмем хотя бы кредиты. Мне известно, что в Союзе писателей 1843 члена, и у нас есть технические работники. Знаю и о том, у скольких людей были проблемные кредиты. Глава государства решил этот вопрос. Скольким людям мы помогли. Последним распоряжением, если вы не помните, то я помню - были выделены средства всем творческим организациям. Мы, как Союз писателей, издаем на эти средства книги, помогаем нуждающимся и болеющим людям творчества, предоставляем премии".

Чингиз Абдуллаев подчеркнул, что полностью поддерживает социальную политику, проводимую под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и выразил поддержку курсу главы государства и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

"Мы все должны помогать им. Будет неправильно, если я не скажу, сколько помогает Первый вице-президент Мехрибан Алиева, скольким писателям она помогла, сколько наших вопросов решила. Могу только сказать, что в тех странах, где глава государства, чиновники уделяют внимание культуре, науке и образованию, те государства и народы развиваются", - сказал народный писатель.

Чингиз Абдуллаев добавил, что сегодня реализовано столько прекрасных проектов, Баку стал краше: "Я это говорю не потому, чтобы это кому-то понравилось. И люди, которые приезжают сюда, которые были в Баку 20-30 лет назад, не верят, что город так изменился, стал таким красивым. Я радуюсь этому, и хочу, чтобы Баку был еще краше, и стал первым городом в мире".